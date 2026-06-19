دبي ترسخ مكانتها وجهة رئيسة للشركات العالمية الباحثة عن مقار إقليمية وعالمية

رسّخت دبي، مكانتها كوجهة رئيسة للشركات العالمية الباحثة عن مقار إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتواصلت قرارات التوسع للشركات الكبرى في دبي، ما عزز موقع الإمارة منصة أعمال عالمية رائدة. وأكدت تقارير اقتصادية عالمية، صدرت خلال العام الجاري، أن دبي من بين أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وواصل المركز المالي في دبي أداءه الحيوي باعتباره أحد أبرز مراكز المال والأعمال في المنطقة، بينما استمرت الشركات المحلية والعالمية في ممارسة أعمالها بصورة طبيعية، مدعومة بمنظومة اقتصادية متطورة وإجراءات تنظيمية عززت ثقة مجتمع الأعمال على مدار السنوات الماضية.

من جانبها، افتتحت مجموعة ترَس هولدينغ (Trus Holding Group)، وهي مجموعة متعددة الجنسيات، مكتبها الجديد في مركز جرهود للأعمال (Garhoud Business Center) في دبي، مما يمثل علامة فارقة في رحلة توسعها ويتزامن مع احتفالاتها بالذكرى العشرين لتأسيسها ويعزز التزامها بتقوية عملياتها في الأسواق الدولية.

قام بافتتاح المكتب منوّر علي شهاب تنغال، بحضور ضيف الشرف خليل ياسين، الرئيس السابق لشركة يونيليفر العربية (Unilever Arabia). واستضاف المناسبة كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمير برافتي، ورئيس المجموعة فهد بن سعود التويجري، ومدير المجموعة علي محمد صديق السمتي.



وقال سامير بارافاتي، المدير الإداري لمجموعة ترس هولدينغ: "افتتاح مكتبنا الجديد للشركة يمثل محطة مهمة في مسيرتنا، بالتزامن مع احتفالنا بمرور 20 عامًا على النمو والصمود والتميز في الأعمال منذ تأسيسنا في عام 2006. ومع توسع حضورنا في سبع دول وإدارة مجموعة متنامية من اثنتي عشرة شركة متخصصة، فإن هذا المركز الاستراتيجي في دبي سيكون الأساس الرئيس للتعاون عبر الحدود، والابتكار التكنولوجي، والنمو المستدام في جميع قطاعات أعمالنا".

يشار إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية سلطت الضوء على قدرة دبي على مواصلة مسيرتها التنموية والحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدة أن الإمارة نجحت في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وقادر على استيعاب المتغيرات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال تنافسية وثقة متنامية من المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهر الحياة الاقتصادية في دبي واصلت نشاطها الطبيعي، حيث استأنفت المؤسسات التعليمية أعمالها الاعتيادية، وعادت الحركة إلى المراكز المالية والتجارية بكامل طاقتها تقريباً، فيما حافظت الأسواق على وتيرة نشاطها المعتادة، في انعكاس واضح لقدرة الإمارة على مواصلة النمو واستدامة الأعمال.