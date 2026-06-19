«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على 60% من «آر بي إل» الهندي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «آر بي إل ليمتد» الهندي، أمس، الإتمام الناجح لاستحواذ «الإمارات دبي الوطني» على حصة أغلبية في «آر بي إل»، من خلال ضخ أولي لرأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار (ما يعادل نحو 260 مليار روبية هندية).

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه قد تم إنجاز الصفقة التي أُعلن عنها في 18 أكتوبر 2025، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق.

وبعد إتمام الصفقة أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 60% من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل».

ومن المتوقع أن يسهم ضخ رأس المال في تعزيز الميزانية العمومية لبنك «آر بي إل»، وتحسين كفاية رأس المال لديه، ودعم استراتيجية نموه طويلة الأجل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الإنجاز الناجح لهذه الصفقة التاريخية قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، التي تستند إلى عقود من التعاون والثقة المتبادلة والطموحات الاقتصادية المشتركة. كما يؤكد التزام قيادتي البلدين بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بينهما».

وأضاف سموه: «من خلال شراكتنا مع بنك (آر بي إل)، يفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم هذه الرؤية، وتعزيز دوره كجسر مالي موثوق يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، وتؤكد التزامنا طويل الأجل تجاه الهند».

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع بنك (آر بي إل)، فإننا اليوم في موقع يؤهلنا لتعميق الربط عبر الحدود ودعم حركة التجارة والاستثمار والتدفقات المالية بين الهند والمنطقة على نطاق أوسع».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك «آر بي إل»، شاندان سينها: «يعكس دخول بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي لدينا، ثقة عالمية قوية في امتيازنا وفي القطاع المصرفي الهندي بوجه عام»، وأضاف: «من خلال تعاوننا معاً، فنحن اليوم في موقع جيد يتيح لنا مواصلة تعزيز حوكمتنا، وتطوير قدراتنا، وبناء مؤسسة مرنة ومستعدة للمستقبل».