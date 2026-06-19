«فلاي دبي» تدشّن رحلاتها إلى بنغازي الليبية

دشنت شركة فلاي دبي أولى رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

ومع إطلاق رحلاتها إلى بنغازي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، توسع «فلاي دبي» شبكتها في إفريقيا لتشمل 13 وجهة في تسع دول، ما يتيح خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى المنطقة.

وذكرت الناقلة، في بيان، أمس، أنه سيتم تشغيل هذه الرحلات انطلاقاً من المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، وضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وبإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بنغازي من 10 آلاف و500 درهم، بينما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 4500 درهم، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار بنغازي الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2500 دولار، وأسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 800 دولار.