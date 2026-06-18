أسهم الإمارات تضيف 58.27 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي

واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، أمس، ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي 2.51%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.17%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب تقدر بنحو 58.27 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم قطاعات البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين، من نحو 3.93 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى نحو 3.99 تريليونات درهم، أمس، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.034 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي، واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 4.34 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.72 مليار درهم في سوق دبي، و2.62 مليار درهم في سوق أبوظبي، وذلك بعد التداول على 1.22 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 74 ألفاً و76 صفقة.

وتفصيلاً، أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 2.51%، أو ما يعادل 153.54 نقطة عند مستوى 6269.51 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من ارتفاع أسهم القطاعات القيادية المدرجة، تتصدّرها البنوك والعقارات والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.034 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.005 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 28.55 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم خمسة قطاعات، على رأسها أسهم قطاع البنوك بـ3.39%، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مصرف الإمارات المركزي بتثبيت الفائدة عند 3.65%، والعقارات بنسبة 2.62%، والصناعة بـ2.72%، والمرافق العامة بـ1.83%، إضافة إلى الاتصالات بـ0.52%.

وخلال تعاملات أمس، واصل المستثمرون الأجانب (غير العرب) اتجاههم الشرائي بصافي استثمار بلغ نحو 288.48 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 843.05 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 554.57 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.72 مليار درهم، بعد التداول على نحو 452.03 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و916 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«طلبات»، و«العربية للطيران»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نسبة تتجاوز 80.66% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.39 مليار درهم.

إلى ذلك، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.17%، أو ما يعادل 117.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 10113.48 نقطة، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.958 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.928 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 29.72 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.62 مليار درهم، بعد التداول على نحو 770.08 مليون سهم، وتنفيذ 48 ألفاً و160 صفقة.