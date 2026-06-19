«إمباور» تستعرض في كندا تجربة تبريد مناطق دبي     

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، مشاركتها في الدورة الـ117 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2026، راعياً ماسياً، للعام الثالث على التوالي، حيث تستعرض المؤسسة تجربتها الرائدة في مجال تبريد المناطق بإمارة دبي.

ويُعقد المؤتمر هذا العام، الذي تنظّمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق، في الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، في العاصمة الكندية أوتاوا، وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تنسجم هذه المشاركة مع رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في ترسيخ نموذج تنموي مستدام، يقوم على الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، وتبني الحلول المتقدمة التي تدعم خفض الانبعاثات، وتُعزّز جودة الحياة».