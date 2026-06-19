«دبي للشركات العائلية» يطلق برنامج تدريب الجيل المقبل       

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الدورة الأولى لعام 2026 من برنامج تدريب الجيل المقبل في الشركات العائلية.

ويقدم البرنامج، الذي يستند إلى أهم المعايير العالمية، تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل المقبل في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال اللازمة، لتمكينهم من تطوير قيمة مستدامة لشركاتهم العائلية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الدورة الافتتاحية لعام 2026 استقطبت مجموعة ضمت 17 مشاركاً من الجيل المقبل في الشركات العائلية، حيث يتميز البرنامج باعتماده منهجية تدريبية مبتكرة تشمل نقاشات جماعية تفاعلية، وتمارين محاكاة للأدوار، وتقييمات عملية، ودراسات حالة واقعية تتناسب بشكل مباشر مع التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية.

ويعتمد البرنامج منهاجاً شاملاً يغطي العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما فيها أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، وتعزيز فاعلية قيادة مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعالة وحل النزاعات.

ويكتسب المشاركون في نهاية برنامج التدريب، العديد من القدرات التي تساعدهم في تحقيق التوازن بين العائلة وإدارة الشركة، إضافة إلى تكوين فهم أعمق لأساسيات الحوكمة، ودور مجلس الإدارة في دفع عجلة النمو، وتعلم كيفية تطبيق أنظمة متوازنة وفعالة للقيادة.