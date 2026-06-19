«دبي للسيليكون» و«نون مينتس» تدعمان الشركات الناشئة

أعلنت واحة دبي للسيليكون، أمس، عن شراكة استراتيجية مع «نون مينتس» (Noon Minutes)، منصة التوصيل التجارية السريعة التابعة لشركة «نون»، تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تبني وتطبيق التقنيات الناشئة داخل الواحة.

وذكرت «الواحة»، في بيان، أمس، أن كلا من مدير عام واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد، ورئيس الشؤون التجارية في شركة «نون»، علي كفيل حسين، وقعا اتفاقية الشراكة التي تعكس الالتزام المشترك للجهتين برفع تنافسية إمارة دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار، والتطوير التكنولوجي، وصناعات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وسيعمل الجانبان، من خلال هذه الشراكة، على استكشاف وتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات المشتركة، بما في ذلك تطوير بيئات تجريبية للحلول التقنية، وإطلاق برامج مسرعات الأعمال، وتأسيس منصات لتبادل المعرفة، فضلاً عن دعم مشروعات البحث والتطوير، والأنشطة الرامية إلى تطوير منظومة للأعمال.

وستركز الشراكة في مراحلها الأولية على الفرص التي تتماشى مع قدرات التجارة السريعة، وتوصيل الميل الأخير لشركة «نون مينتس»، إلى جانب وضع إطار لتعاون أوسع عبر منظومة «نون»، كما ستدعم مساعي استكشاف حلول مبتكرة في قطاعي التنقل المستقبلي وخدمات التوصيل النهائي. وتركز الشراكة بشكل رئيس على تسهيل إطلاق المشروعات التجريبية ومبادرات إثبات المفاهيم داخل واحة دبي للسيليكون.