فلاي دبي تبدأ رحلاتها إلى بنغازي الليبية

دشّنت فلاي دبي أولى رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

ومع إطلاق رحلاتها إلى بنغازي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً تُوسّع فلاي دبي شبكتها في أفريقيا لتشمل 13 وجهة في تسع دول يُتيح خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى المنطقة.

وقد استُقبلت الرحلة الإفتتاحية، أمس، برشاشات المياه التقليدية بحضور عدد من كبار المسؤولين في المطار .

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "مع حلول موسم الصيف المزدحم، واستمرارنا في توسيع نطاق عملياتنا، سيستفيد عملاؤنا من بوابة جديدة إلى أفريقيا مع إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بنغازي. ومنذ بدء عملياتنا، التزمنا دوماً بخدمة الأسواق التي لا تتمتع برحلات ربط جوية كافية وخلق فرص جديدة للسفر والتجارة والسياحة.. يعكس إضافة بنغازي إلى وجهاتنا الجديدة هذا الإلتزام، ويعزز جهودنا لتعزيز الربط من وإلى دبي كمركز عالمي للطيران."

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "لا تزال أفريقيا سوقًا ذات أهمية استراتيجية كبيرة لفلاي دبي، ويسعدنا إضافة بنغازي إلى شبكتنا لما تتمتع به من إمكانات وفرص تجارية واقتصادية، ونتطلع إلى توفير خيارات سفر سلسة بين بنغازي ودبي ووجهات أخرى عبر شبكة فلاي دبي، حيث يمكن لعملائنا الاستمتاع بتجربة سفر مريحة في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية."

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يتيح للمسافرين الإستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وبإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.

سيتم تشغيل الرحلات ثلاث مرات أسبوعياً إنطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بنغازي من 10,500 درهم، بينما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 4,500 درهم. وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار بنغازي الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2,500 دولار أميركي، و أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 800 دولار أميركي.