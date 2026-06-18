العربية للطيران تُطلق رحلات مباشرة يومية بين الشارقة وحلب

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين الشارقة وحلب، وذلك ابتداءً من 4 يوليو 2026 في خطوة تعزز من حضورها في سورية.

وستنطلق الخدمة الجديدة يوميًا، مما يوفر للمسافرين مرونة أكبر في خيارات السفر ويعزز التزام العربية للطيران بتقديم خدمات سفر جوي مريحة وبأسعار مناسبة عبر الأسواق الرئيسية.

ومع إطلاق رحلاتها إلى حلب، تواصل العربية للطيران تعزيز عملياتها في سورية، حيث تُسيّر حاليًا 21 رحلة أسبوعية بين الشارقة ودمشق، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ودمشق.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران:" تعد سورية وجهة رئيسية ضمن شبكة وجهاتنا، ويسعدنا تعزيز السفر الجوي من خلال توفير رحلات مباشرة إلى دمشق وحلب إنطلاقاً من الشارقة. ويعكس هذا التوسع التزامنا بتقديم خدمات سفر سلسة ومريحة لعملائنا، إلى جانب دعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسورية."