مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " أطلقنا الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029، بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسّخ ريادة الإمارات العالمية".

وتابع سموه قائلا: "ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة، وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي".

وأضاف: "جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة في الإمارات في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والإنسان هي محورها الأساسي الذي تبدأ منه وتنتهي إليه".