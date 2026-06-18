«دبي للاستثمار» تسلّم جميع فلل «دانه بيي» فــــــي رأس الخيمة

أعلنت دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، عن استكمال المرحلة الأخيرة من تسليم الفلل في «دانه بيي»، المشروع الساحلي متعدد الاستخدامات بجزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وذلك عبر تسليم جميع فلل المشروع.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي بعد الانتهاء من تسليم 171 فيلا على اليابسة، إضافة إلى 18 فيلا على كاسر الأمواج، مشيرة إلى أنه بذلك يكون قد تم تسليم جميع الفلل البالغ عددها 189 فيلا.

وأوضحت أن الوحدات السكنية المُسلّمة تشمل مجموعة متنوعة من منازل الـ«تاون هاوس» والفلل المكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، إلى جانب فلل فاخرة مطلة على الشاطئ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وخدمات المباني والتشطيبات الداخلية والبنية التحتية الخارجية للوحدات كافة.

وقال مدير عام «دبي للاستثمار العقاري»، عبيد السلامي: «يعد استكمال فلل مشروع (دانه بيي) وجاهزيتها للتسليم، خطوة رئيسة في مسار تطوير المشروع»، وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز المستوى العالي من كفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف مراحل التطوير والتسليم، إلى جانب التزامنا بالجدول الزمني المحدد».

وتابع السلامي: «مع اكتمال فلل المشروع، نواصل تطوير مجتمع متكامل على الواجهة البحرية يجمع السكن والضيافة والتجزئة ومقومات أسلوب الحياة العصري، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة».

ويشهد البرج السكني في المشروع، الذي يضم 143 شقة موزعة على 19 طابقاً، تقدماً ملحوظاً في أعمال الإنشاء، حيث اكتملت أعمال الأساسات والبنية التحتية، فيما بلغت نسبة إنجاز الهيكل العلوي نحو 78%.

كما تتواصل أعمال الواجهات والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية والتشطيبات الداخلية في مختلف الطوابق، في وقت بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج نحو 38%.

وتتقدم أعمال مرافق الضيافة في المشروع مع تجاوز نسبة الإنجاز 30%، ما يعزز مكانة «دانه بيي» كوجهة ساحلية متكاملة.