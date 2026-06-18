«دبي التجاري العالمي» يوفر مساحات اجتماعات عازلة للصوت

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن تعاون جديد مع شركة «-45dB»، المتخصصة في توفير حلول الهياكل المرنة العازلة للصوت، توفر الشركة بموجبه مجموعة من مساحات الاجتماعات المرنة عبر المرافق التابعة للمركز، بما في ذلك «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض»، و«مركز دبي للمعارض».

وتُعزّز هذه الشراكة الحلول المتكاملة التي يقدمها المركز، من خلال توفير مساحات خاصة عالية الجودة لمنظمي الفعاليات والعارضين، كما صممت هذه الوحدات والهياكل المرنة لتقليل الضوضاء بما يصل إلى 45 ديسيبل، ما يتيح عقد الاجتماعات الخاصة وجلسات إنتاج المحتوى واجتماعات الأعمال من دون أي إزعاج.

وذكر المركز، في بيان، أن الحلول المقدمة تتنوع بين وحدات التجمعات صغيرة الحجم ومساحات مرنة قابلة للتطوير بالكامل، مع إمكانية تحويلها إلى غرف اجتماعات أو مساحات استراحة، كما تتميّز هذه الهياكل بجاهزيتها للاستخدام مباشرة بعد تركيبها، الذي لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة في الموقع، ما يُعزّز كفاءة وسرعة التجهيز، ويدعم تحسين تصاميم المواقع.

ويعكس هذا التعاون تركيز مركز دبي التجاري العالمي المتواصل على الارتقاء بتجربة الفعاليات الشاملة عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمبتكرة، كما تتوافق مرونة هذه الحلول مع توجهات المركز في مجال الاستدامة، من خلال استخدام مواد وهياكل تقلل الأثر البيئي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، التزام المركز بالارتقاء بجودة التفاعل والتواصل داخل مرافقه، مع دمج مفاهيم الاستدامة بصورة أكثر تأثيراً ضمن دورة حياة الفعاليات.

وقال: «مع مواصلتنا توسيع نطاق مرافقنا وتعزيز طموحاتنا المستقبلية، نركز على تطوير بنية تحتية أكثر استدامة للفعاليات، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم».

من جانبه، قال المؤسس المدير الإداري لشركة «-45dB»، جون نونان: «ستسهم حلولنا العازلة للصوت بشكل كبير في تعزيز الفعاليات والمعارض المقامة في المركز».