«طيران الإمارات» تطلق «التأمين الشامل للسفر»

أطلقت شركة طيران الإمارات، أمس، برنامج «التأمين الشامل للسفر»، في خطوة جديدة تُعزّز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين، لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم مُنتَج تأمين سفر متكاملاً، يجمع بين مزايا التأمين الموسعة وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن البرنامج يشمل تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، إلى جانب توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير التي قد تؤثر في خطط السفر، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الثقة والاطمئنان في جميع مراحل رحلاتهم.

كما تضمن «طيران الإمارات» مواصلة نقل المتعاملين إلى وجهاتهم النهائية، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، أو عندما تتضمن خطط سفرهم رحلات على ناقلات جوية أخرى، وذلك من خلال إعادة حجزهم على رحلات بديلة من دون أي كُلفة إضافية، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إلغاء الرحلات نتيجة ظروف أو أحداث مرتبطة بالنزاعات.

ويمنح البرنامج الجديد، المتعاملين مستوى أعلى من الطمأنينة والثقة منذ لحظة حجز رحلاتهم، من خلال توسيع نطاق التغطية الطبية ضمن منتج التأمين المقدم بالتعاون مع شركة «ترافل غارد»، إلى جانب حزمة إضافية من خدمات الدعم التي توفرها «طيران الإمارات»، استكمالاً للمزايا المتاحة ضمن برامج التأمين الحالية.

كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الأخرى.

وتتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضاً عن النفقات الطبية يصل إلى 25 ألف دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً من دون رسوم إضافية، ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.

ويتوافر برنامج «التأمين الشامل للسفر» مقابل كُلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لـ«طيران الإمارات» أثناء الحجز، أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.

ولفتت الناقلة إلى أن التغطية والتوافر قد يختلفان بحسب السوق، مع تطبيق الشروط والأحكام، مبينة أنها تُقدم هذه الخدمة ضمن خدمات «طيران الإمارات»، وليست جزءاً من مزايا التأمين.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن ملاحظات المتعاملين أظهرت أن الرغبة في السفر لاتزال قوية، إلا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول أكثر شمولاً في مجال تأمين السفر، مشيراً إلى أن الناقلة حرصت، من هذا المنطلق، على تطوير منتج يلبي تطلعات متعامليها، ويوفر لهم مستويات أعلى من الحماية والطمأنينة.

وأضاف: «بالتعاون مع شركة (ترافل غارد)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التأمين، يسعدنا تقديم منتج مطوّر يجمع بين الشمولية والمرونة، ويوفر تغطية أوسع لمجموعة أكبر من الظروف».

وتابع كلارك: «مع استمرار الطلب القوي على السفر خلال موسم الصيف، نفخر بتوفير مزيد من الثقة والمرونة لمتعاملينا عند التخطيط لرحلاتهم إلى دبي وعبرها، من خلال منظومة متكاملة من الحماية والمزايا عند الحجز مع طيران الإمارات».

من جهته، قال رئيس الأعمال والشراكات العالمية في «ترافل غارد»، راسل أنطونيو: «تستند شراكتنا الممتدة مع (طيران الإمارات) إلى التزام مشترك بالارتقاء بتجربة المتعاملين».

وأضاف: «من خلال توظيف خبرات الطرفين، يقدم هذا المنتج الجديد للتغطية الشاملة مستوى متقدماً من الحماية يرسّخ معايير جديدة في القطاع، ويلبي احتياجات المسافرين اليوم».

يشار إلى أن الناقلة تواصل توفير خدمات إقامة فندقية يديرها فريقها مباشرة خلال حالات التعطل التشغيلي، بما في ذلك إغلاق المجالات الجوية، وذلك إضافة إلى مجموعة من المزايا الحالية التي تركز على المتعاملين، مثل إمكانية تغيير تاريخ السفر من دون رسوم للتذاكر المحجوزة اعتباراً من الثاني من أبريل، وخدمة تثبيت السعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم.

نطاق «البرنامج»

يشمل نطاق تطبيق برنامج «التأمين الشامل للسفر» حالياً: النمسا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، والكويت، ومالطا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة.

مزايا برنامج التأمين الشامل

. تغطية النفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات.

. توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير.

. مواصلة نقل المتعاملين إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة.

. إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كُلفة إضافية، ويشمل ذلك إلغاء الرحلات نتيجة أحداث مرتبطة بالنزاعات.

. توسيع نطاق التغطية الطبية ضمن مُنتَج التأمين المقدم، بالتعاون مع شركة «ترافل غارد».

. حزمة إضافية من خدمات الدعم التي توفرها «طيران الإمارات».

. تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة.

. تغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم.

. تعويض عن النفقات الطبية يصل إلى 25 ألف دولار.

. إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً من دون رسوم إضافية، ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.

. «التأمين الشامل للسفر» يتوافر مقابل كُلفة تنافسية، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لـ«طيران الإمارات» أثناء الحجز، أو إضافته إلى الحجوزات القائمة.