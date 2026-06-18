1000 مواطن يعملون في «الأنصاري للخدمات المالية»

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق إنجاز جديد بوصول عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1000 موظف على مستوى المجموعة، ما يعزز موقعها ضمن أبرز المؤسسات المشغلة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالدولة.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، محمد علي الأنصاري: «يمثل الوصول إلى 1000 موظف من الكوادر الإماراتية إنجازاً نفخر به، فهو يجسد مسيرة طويلة من الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها»، وأضاف: «منذ البدايات الأولى للمجموعة، أولينا الكفاءات الإماراتية اهتماماً خاصاً باعتبارها ركيزة أساسية لمسيرة النمو والتطور ولبناء أعمالنا وتنمية مواردنا البشرية، وبالنسبة لنا لا يقتصر التوطين على تحقيق المستهدفات، بل يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في الإنسان، ودعامة رئيسة لمواصلة النمو وتحقيق النجاح المستدام».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، جورجيت يوسف: «يشكل تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة، ودورها في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة، ويعكس هذا الإنجاز التزاماً راسخاً بتوفير مسارات مهنية متنوعة ضمن مجالات العمليات المالية وخدمة العملاء والموارد البشرية، والتقنية والامتثال والوظائف المؤسسية».

وأكدت «الأنصاري للخدمات المالية» أنها ستواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية والتدريب، وترسيخ مسارات مهنية مستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ولفتت إلى أنه مع وصول عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في المجموعة إلى 1000 موظف، فإن «الأنصاري للخدمات المالية» تعد من أكبر الجهات المساهمة في توظيف الكوادر الوطنية ضمن قطاع شركات الصرافة في الدولة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، في أبريل 2026، فقد بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين 23 ألفاً و364 موظفاً في نهاية عام 2025، بينما شكّلت شركات الصرافة ما نسبته 15% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذه القطاعات.