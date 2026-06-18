«دبي المالي» يواصل ارتفاعه.. ويربح 10.54 مليارات درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه، للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق تعاملات أمس صاعداً بنسبة 1.01%، أو ما يعادل 60.99 نقطة، عند مستوى 6115.97 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم ستة قطاعات، على رأسها العقارات والصناعة والبنوك. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.47 درهم، بعد التداول على نحو 410.14 ملايين سهم، وتنفيذ 23 ألفاً و173 صفقة.

وتخطى رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» حاجز تريليون درهم إلى نحو 1.005 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ995.36 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 10.54 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ2.18%، والصناعة بـ1.49%، والبنوك بـ0.48%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.02%، والمرافق العامة بـ0.89%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.1%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 192.09 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 668.38 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 476.29 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، و«العربية للطيران» و«بنك دبي الإسلامي» و«الخليج للملاحة القابضة»، على نسبة تتجاوز 76.64% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.13 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.47 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 629.6 مليون درهم، ليستحوذ بذلك على 42.86% من سيولة السوق، مرتفعاً 3.41% عند 12.72 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 139.58 مليون درهم، مرتفعاً 0.86% عند 30.22 درهماً، وحل سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 97.51 مليون درهم، صاعداً 0.81% إلى 14.82 درهماً للسهم.

وجاء سهم «العربية للطيران» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 93.55 مليون درهم، مرتفعاً 3.15% عند 5.56 دراهم للسهم، في حين جاء سهم «بنك دبي الإسلامي» خامساً بقيمة تداولات بلغت نحو 87.94 مليون درهم. وحل سهم «الخليج للملاحة القابضة» سادساً بتداولات بلغت نحو 87.94 مليون درهم، عند 3.17 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.331%، أو ما يعادل 32.94 نقطة، ليغلق عند مستوى 9996.2 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.9289 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.9264 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 2.5 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.72 مليار درهم، بعد التداول على نحو 433.93 مليون سهم، وتنفيذ 34 ألفاً و245 صفقة.