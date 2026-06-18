غرف دبي تدعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع الإقليمي

بحثت غرف دبي، خلال سلسلة اجتماعات في مدينة فانكوفر الكندية، فرص الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية، وسبل دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع نحو دبي وأسواق المنطقة، إضافة إلى مناقشة العمل المشترك في الابتكار، وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وفد «الغرف» الذي يزور كندا، بمشاركة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، التقى عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال ودعم نمو الشركات والتنمية الاقتصادية في فانكوفر ومقاطعة «بريتيش كولومبيا».

وقال لوتاه إن «غرف دبي» تحرص على تعزيز شراكات دبي الدولية مع أهم الأسواق الدولية لاسيما كندا، وترسيخ مكانة الإمارة بوابة استراتيجية للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة، وتلتزم بتطوير التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة (بريتيش كولومبيا) الكندية، وتوسيع نطاق العمل المشترك، ليشمل المزيد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لحاضنة ومسرعات الأعمال العالمية «لاونش أكاديمي»، ريه واليا، حيث ناقش الجانبان سبل دعم الشركات الناشئة الكندية والعالمية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيسة مؤسسة «إنفست فانكوفر» المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة فانكوفر الكبرى، جاكي جريفيثس، تناول فرص التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها للتوسع إلى دبي، فضلاً عن بحث آفاق العمل المشترك في جهود الترويج التجاري والاستثماري، وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة.

وعقد وفد غرف دبي أيضاً اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال مقاطعة «بريتيش كولومبيا»، رايان بيترسن، ركز على استكشاف فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مقاطعة «بريتيش كولومبيا» وإمارة دبي، وبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

كما ناقش وفد غرف دبي، خلال اجتماع مع الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى، بريدجيت أندرسون، وهو أكبر هيئة تُمثّل مجتمع أعمال في غرب كندا، آفاق التعاون في ما يتعلق بتبادل البعثات التجارية، وتنظيم الوفود الاقتصادية، والاستفادة من خدمات دعم الأسواق للشركات من دبي ومنطقة فانكوفر الكبرى.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع رئيس معهد بريتيش كولومبيا للتكنولوجيا «بي سي آي تي»، جيف زابودسكي، حيث يُعدّ المعهد من أبرز مؤسسات التعليم التطبيقي في كندا، ويتخصص في التعليم العملي والتدريب الموجه لاحتياجات القطاع الصناعي والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والأعمال والرعاية الصحية.

. غرف دبي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوابةً للشركات العالمية.