38.47 ألف مستفيد من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

وصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2025 إلى 38,475 مستفيداً

وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 والتي صدرت اليوم عن المصرف المركزي، أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29,802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4,463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1,258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيدا، ومبادرة إثراء العين بـ 460 مستفيداً

وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1,089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1,385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2,175 مشاركاً في عام 2025.

وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13,979 في عام 2022 إلى 14,691 في عام 2023، ثم إلى 16,514 في عام 2024، وصولاً إلى 17,338 مستفيدا في عام 2025.

وفي إطار دعم التوظيف، استقطبت معارض التوظيف "إثراء" 1,500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض في العين مشاركة 3,198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح.