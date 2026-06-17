«أوك هيل أدفايزرز» تؤسِّس فرعاً في دبي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن حصول شركة «أوك هيل أدفايزرز» العالمية في مجال الاستثمارات البديلة المتخصصة في الائتمان على ترخيص تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية لتأسيس فرع لها في دبي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصبحت «أوك هيل أدفايزرز» الشركة رقم 100 ضمن قائمة مديري صناديق التحوّط المسجّلين لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أواخر عام 2025.

ويأتي توسع «أوك هيل أدفايزرز»، التي تمتلك أصولاً مدارة تبلغ نحو 112 مليار دولار حتى 31 مارس 2026، في دبي، ليؤكّد الأهمية العالمية المتزايدة لمركز دبي المالي العالمي كمركز مفضّل في المنطقة لشركات الاستثمارات البديلة ومديري الأصول والمؤسسات المالية الساعية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال الشريك ورئيس مجموعة تغطية العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «أوك هيل أدفايزرز»، ديكلان تيرنان، إن «افتتاح مكتب الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو (أوك هيل أدفايزرز) المتواصلة في منطقة تم فيها على مرّ السنوات بناء شراكات استراتيجية».

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يوفر منظومة مالية متطورة، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وفرصاً استراتيجية للوصول إلى المستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «قرار (أوك هيل أدفايزرز) بتأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد ووجهة مفضلة لأبرز شركات الاستثمارات البديلة في العالم»، لافتاً إلى أن الشركة تنضمّ إلى منظومة سريعة النمو من شركات عالمية لإدارة الأصول والائتمان التي تزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس استمرار الثقة في بيئته التنظيمية وبنيته التحتية وقدرته على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الاستثمار العالمي.