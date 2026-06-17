مذكرة تعاون في التمويل القائم على الترميز الرقمي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «تيثر»، أكبر شركة في قطاع الأصول الرقمية على مستوى العالم، بهدف استكشاف فرص أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية لـ«بلوك تشين» والأصول الرقمية، والتمويل القائم على الترميز الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يشهد العالم اليوم بداية حقبة جديدة في التجارة العالمية، حيث تنتقل البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات وملكية الأصول بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية، وقد باتت العملات المستقرة تعالج بالفعل معاملات تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، فيما بدأت تقنيات الترميز الرقمي في إعادة تشكيل آليات تمويل الأصول الحقيقية ونقلها عبر الحدود، وقد بادرت دبي في وقت مبكر إلى توفير الأطر التنظيمية الواضحة والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، فيما يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ربط هذه التقنيات بحركة التجارة العالمية».

إلى ذلك، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة خططاً لإطلاق «حرم مركز دبي للسلع المتعددة» و«منصة الذكاء الاستراتيجي»، في خطوة تستهدف بناء منصة معرفية موحدة تدعم الشركات والحكومات والمؤسسات في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.

وستجمع المنصة المعرفية الجديدة بين التعليم التنفيذي والمعرفة القطاعية والخدمات الاستشارية تحت مظلة واحدة، مستندة إلى أكثر من عقدين من الخبرة التي راكمها المركز في دعم التجارة العالمية، وتطوير منظومات الأعمال.