بمكاسب 19.74 مليار درهم.. «دبي المالي» يسجل أعلى إغلاق يومي في 3 أشهر

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.69%، أو ما يعادل 100.94 نقطة عند مستوى 6054.98 نقطة، بدعم من أسهم ستة قطاعات في مقدمتها العقارات والصناعة والبنوك، مسجلاً أعلى إغلاق يومي في أكثر من ثلاثة أشهر (منذ جلسة الخامس من مارس 2026).

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 995.36 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ975.61 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب بلغت أكثر من 19.74 مليار درهم.

وكانت هيئة سوق المال في الإمارات أعلنت تعطيل التداول في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، أول من أمس، بمناسبة العام الهجري الجديد.

ودعم أداء السوق صعود أسهم ستة قطاعات في مقدمتها أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بـ5.24%، وقطاع العقارات بـ4.16%، والصناعة بنسبة 1.61%، والبنوك بـ1.22%، والمرافق العامة بـ0.66%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.55%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 77.94 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 868.08 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 790.14 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 1.83 مليار درهم، بعد التداول على نحو 390.52 مليون سهم، وتنفيذ 28 ألفاً و629 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي» هي «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«العربية للطيران» و«ديوا» و«بنك دبي الإسلامي» على نسبة تتجاوز 78.09% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.43 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.83 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 793.56 مليون درهم، ليستحوذ بذلك على 43.3% من سيولة السوق، مرتفعاً 5.12% عند 12.3 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 249.46 مليون درهم، مرتفعاً 4.39% عند 29.96 درهماً. وحل سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 126.25 مليون درهم، صاعداً 3.96% إلى 14.7 درهماً للسهم.

وجاء سهم «العربية للطيران» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 101.6 مليون درهم مرتفعاً 4.86% عند 5.39 دراهم للسهم، في حين جاء سهم «ديوا» خامساً بقيمة تداولات بلغت نحو 88.14 مليون درهم. وحل سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت نحو 71.5 مليون درهم، عند 7.76 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.61%، أو ما يعادل 158.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 9963.26 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.926 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.854 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 72 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.56 مليار درهم، بعد التداول على نحو 647.79 مليون سهم، وتنفيذ 51 ألفاً و766صفقة.

. سيولة أسهم «دبي المالي» تتجاوز 1.83 مليار درهم في جلسة واحدة.