غُرف دبي تنظم حواراً مفتوحاً للمستثمرين في لندن

نظّمت «غُرف دبي»، بالتعاون مع «غرفة تجارة وصناعة لندن»، حواراً مفتوحاً في العاصمة البريطانية لندن، مع مجموعة من أبرز المستثمرين البريطانيين، وذلك بهدف استعراض مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي رائد للأعمال، وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، الذي حضره مدير عام غُرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، تم التعريف بما تقدمه الإمارة من ميزات حيوية تدعم نمو وتوسع لمجتمع الأعمال العالمي، بما في ذلك الشركات البريطانية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال لوتاه في حديثه خلال اللقاء: «تشكل دبي وجهة استثمارية نوعية بالنسبة للشركات البريطانية الراغبة في توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وذلك بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة، وبيئتها الداعمة للأعمال، ونحرص على تعزيز استفادة مجتمع الأعمال البريطاني من المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة في كل القطاعات، بما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المتميزة بين دبي ودولة الإمارات والمملكة المتحدة».

وتأتي هذه الفعالية مع انضمام 562 شركة بريطانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال الربع الأول من 2026، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات البريطانية النشطة المُسجّلة في عضوية الغرفة إلى 10 آلاف و334 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو أكثر من 330% مقارنة بـ2402 شركة بريطانية مُسجّلة في عضوية الغرفة مع نهاية عام 2020.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المتحدة 42.6 مليار درهم في عام 2025، مرتفعة من 23.1 مليار درهم في 2021، مسجلةً بذلك نمواً نسبته 91% خلال خمس سنوات.