حمدان بن محمد: دبي تمضي فـي مـشاريعها الكبرى بثقة وثبات.. وستبقى تحلّق أبعد

أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحِزَم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032، ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع، مشيرة إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدماً ملحوظاً عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين، والبنية التحتية لمدارج الطائرات، والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية.

وقد أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكداً سموّه أن «مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل».

وقال سموّه إن «تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشكّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل دبي، وخطوة محورية ذات أثر إيجابي كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة»، لافتاً سموّه إلى أن «هذا المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استباق متطلبات النمو المستقبلي، وتوفير بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاهزية دبي للفرص الاقتصادية الجديدة، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تحقيق أعلى مستويات كفاءتها».

وأضاف سموّه: «يمثل مشروع مطار آل مكتوم الدولي دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، برفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق فرص اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية لعقود مقبلة».

وقال سموه، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «تواصل فِرَق دبي العمل على تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032، ويجري حالياً تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم، فيما تم إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل خلال الأشهر الـ15 الماضية، وستتسارع وتيرة التنفيذ وطرح مشاريع استراتيجية ضمن المطار تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة. في دبي نبني اليوم مطار المستقبل بطاقة استيعابية تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً، ليشكل بوابة جديدة لمستقبل الإمارة ومحركاً رئيسياً لنموها الاقتصادي لعقود قادمة، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي دبي في تنفيذ مشاريعها الكبرى بثقة وثبات، وستبقى بإذن الله وبجهود المخلصين تحلق أبعد برؤيتها، وأعلى بطموحاتها، وأسرع بإنجازاتها».

مطار آل مكتوم

وفي السياق ذاته، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، في خطوة تجسّد رؤية دبي الاستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية».

وقال سموّه: «يمثل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد ببنية تحتية عالمية المستوى، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية. انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق - مع حِزَم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة - يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع».

وأضاف سموّه: «سيشكل مطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله ركيزة محورية في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، بما يرسخ جاهزية دبي للمستقبل، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لعقود مقبلة».

رؤية استباقية

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي وصفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه (مطارنا العالمي الجديد)، يجسّد رؤية دبي الاستباقية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، والجاهزية لمتطلبات المستقبل».

وأشار إلى أن المشروع يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، بما يدعم الاستدامة المالية العامة، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة، ويعزز قدرة دبي على استشراف التحولات المستقبلية والاستفادة منها.

وأضاف: «يمثل هذا المشروع ركيزة محورية ضمن استراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة، واستقطاب استثمارات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي».

نموذج متكامل

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين، إن «مطار آل مكتوم الدولي يمثل مشروعاً تحولياً يشكّل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً استراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل»، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجاهزية المستقبلية.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، المهندسة سوزان العناني، أن «الأعمال الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة الحزم الإنشائية الجاري تنفيذها حالياً 13 مليار درهم»، وأوضحت أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء أكثر من 17 ألف وتد خرساني وعمليات حفر تتجاوز 45 مليون متر مكعب، إلى جانب استكمال أعمال المدرج الثاني تمهيداً لإعادة تأهيل المدرج الحالي، كما تتضمن الأعمال حزمة الهياكل التحتية والتي تشمل تنفيذ ما يقارب 4.5 ملايين متر مكعب من الأعمال الخرسانية، في مؤشر يعكس حجم وتيرة التنفيذ بالمشروع وتسارعها.

وأضافت أن إجمالي ساعات العمل المُنفَّذة تجاوز 10 ملايين ساعة خلال الشهور الـ15 الماضية، فيما يبلغ عدد القوى العاملة في الموقع حالياً نحو تسعة آلاف عامل، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 120 ألف شخص عند وصول الطاقة الإنشائية للمشروع إلى ذروتها.

وأشارت العناني إلى أن الفترة القادمة تمثل محطة محورية في مسار تنفيذ برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الاستعداد لترسية عدد من الحزم الرئيسة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار درهم، تشمل أعمال الهياكل التحتية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الرابع، إلى جانب مشروعي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة، وأعمال الهياكل العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومباني بوابات الطائرات الأول والثاني والثالث.

كما تشمل هذه الحزم الهياكل الفراغية للمباني التي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لساحة المطار في الجهة الجنوبية ومحطات الطاقة والتبريد المركزي الداعمة لأعمال الإنشاء.

ويجري تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مركز طيران في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال مرحلته النهائية، وسيضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيَين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقف طائرات متصلة بها، علاوة على نظام نقل آلي متكامل للركاب وربط سلس متعدد الوسائط يشمل النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري.

مواصلة التطوير والتحديث

تواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تنفيذ برنامج شامل لتطوير وتحديث البنية التحتية الحالية لقطاع الطيران، يتضمن «مطار دبي الدولي» و«دبي وورلد سنترال»، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الطيران ويعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.

ويشمل هذا البرنامج عدداً من المشاريع الجارية والمستقبلية، التي تتضمن توسعة مبنى المسافرين ومرافق الصعود إلى الطائرات المتصلة بالمبنى الحالي في «دبي وورلد سنترال» وتحديثها، وذلك لدعم عمليات «فلاي دبي» واستيعاب خطط توسعة أسطولها بطائرات «بوينغ 787» عريضة البدن.

مطار دبي

في مطار دبي الدولي يجري تنفيذ عدد من المشاريع التحسينية الحيوية، التي تشمل تطوير جسر الوصول إلى المبنى رقم (3)، وتحسين الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين (1) و(3)، وتنفيذ أعمال تطوير المهابط لتعزيز المرونة التشغيلية، إلى جانب عمليات التوسعة والتحديث لمرافق الصعود إلى الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة.

وقد خُصص لهذه الأعمال موازنة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تم حتى الآن ترسية عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليارات درهم منها، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ البرنامج التطويري، واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة.

حمدان بن محمد:

• في دبي نبني اليوم مطار المستقبل، بطاقةٍ استيعابيةٍ تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً، ليشكل بوابة جديدة لمستقبل الإمارة.

• مشروع مطار آل مكتوم دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

أحمد بن سعيد:

• مطار آل مكتوم الدولي يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي.

• 13 مليار درهم حجم الحِزَم الجاري تنفيذها في المطار، وترسية مشاريع استراتيجية تتجاوز 55 مليار درهم في المرحلة المقبلة.