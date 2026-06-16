«ميناء عجمان» تطلق برنامجاً للذكاء الاصطناعي

أطلق الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، خلال ملتقى الشركاء 2026، برنامج «ميناء وجمارك عجمان للذكاء الاصطناعي»، الذي يضم 20 مبادرة ومشروعاً نوعياً، سيتم تنفيذها خلال الفترة 2026-2027، بهدف تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي إن «إطلاق البرنامج يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ودعماً لمستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وتجسيداً لتوجهات حكومة عجمان الرامية إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي».