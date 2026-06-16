12 ألف متخصص وعارض من 60 دولة يشاركون في معرض دبي الدولي للأخشاب

تنطلق فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026، خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع أكثر من 12 ألف متخصص وعارض من أكثر من 60 دولة على مدار ثلاثة أيام من التبادل التجاري والتقني والمعرفي.

ويبرز المعرض كمنصة إقليمية ودولية تستعرض الجيل الجديد من تقنيات الصناعة، والحلول الذكية، والمواد المتطورة، بالتزامن مع التوقعات بوصول سوق ماكينات تصنيع الأخشاب عالمياً إلى 6.1 مليارات دولار بحلول 2027، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاعات البناء، وصناعة الأثاث، والتطبيقات الصناعية في مختلف الأسواق.

ويشهد قطاع الأخشاب والتصنيع الخشبي عالمياً مرحلة جديدة من التحول، تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وابتكارات المواد المتقدمة، في وقت تتجه الأسواق إلى إعادة تعريف مفاهيم الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة عبر سلاسل القيمة الصناعية بأكملها.

وباتت الأتمتة من أبرز محركات التحول في صناعة المنتجات الخشبية على المستوى العالمي، فما كان يُعد في السابق قطاعاً كثيف الاعتماد على العمليات اليدوية، أصبح اليوم يشهد انتقالاً متسارعاً نحو الروبوتات، والماكينات الذكية، وأنظمة الإنتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس المعرض هذا التحول على نحو واضح عبر تقديم جيل جديد من ماكينات تصنيع الأخشاب الذكية، بدءاً من أنظمة القطع والمعالجة المؤتمتة، وصولاً إلى الروبوتات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي.

كما يسلط الحدث الضوء على منظومة متكاملة تشمل المواد، والإكسسوارات، والتجهيزات، والمنتجات نصف المصنعة، بما يمكن الشركات من تقديم حلول أسرع، وأكثر ذكاءً، واستدامة للأسواق. ويعكس حجم المشاركة الدولية الطابع العالمي المتصاعد لصناعة الأخشاب، إذ تمثل الشركات المشاركة أكثر من 60 دولة.

وقال رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، وليد فرغل: «تشهد صناعة الأخشاب تحولاً جوهرياً، حيث لم تعد التكنولوجيا وابتكار المواد عناصر إضافية، بل أصبحت محركات أساسية للنمو والقدرة التنافسية، ومن خلال المعرض نجمع الخبرات العالمية والحلول المتقدمة التي تمكن المصنعين من رفع الكفاءة، وتعزيز قدرتهم على مواكبة سوق يشهد تغيرات متسارعة، كما أن حجم المشاركة الدولية هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة للحدث بوصفه مركزاً عالمياً للقطاع».