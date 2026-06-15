«محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة «رواد الإسكان»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة «رواد الإسكان»، بهدف بناء قيادات تمتلك الرؤية والمرونة والقدرة على صناعة التغيير، وتأهيل وتمكين قيادات الصف الثاني، وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة التحول المؤسسي وصناعة الابتكار المستدام في قطاع الإسكان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، إن «المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل وتمكين قيادات الصف الثاني، وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة التحول المؤسسي وصناعة الابتكار المستدام في قطاع الإسكان».

وتابع الشحي: «ركز البرنامج على تطوير الجوانب القيادية والإدارية والفنية والشخصية، من خلال مزيج متوازن من المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتحديات الواقعية التي تعكس بيئة العمل الحقيقية».

وأوضح الشحي أن أبرز ما يميز هذا البرنامج هو ارتباطه المباشر بالنتائج المؤسسية، حيث أثمرت المبادرة تطوير ثلاثة مشاريع ابتكارية استراتيجية، تمثل نماذج عملية للتحول في قطاع الإسكان، والمشروع الأول هو «البناء الذكي الهجين» الذي يستهدف تسريع الإنجاز، وتحسين جودة التنفيذ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء، أما المشروع الثاني فهو «الصيانة الذكية للمساكن» الذي يهدف إلى الانتقال من الصيانة التقليدية إلى الصيانة الاستباقية المعتمدة على البيانات والتقنيات الذكية، فيما ركز المشروع الثالث على توظيف تقنيات الطائرات بدون طيار «الدرون» في متابعة المشاريع، والتدقيق على الإنتاجية، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين جودة اتخاذ القرار.