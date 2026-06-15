وكالات: «التذاكر المرنة» الخيار الأكثر أماناً للعائلات مقارنة بالفئات الاقتصادية «المقيدة»

دعت وكالات سفر في السوق المحلية، المسافرين إلى عدم الاكتفاء بمقارنة أسعار التذاكر، بل الانتباه إلى نوع التذكرة وشروطها، وذلك مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، وارتفاع الطلب على السفر العائلي، مؤكدة أن التذاكر المرنة قد تكون الخيار الأكثر أماناً للعائلات مقارنة بالفئات الاقتصادية المقيدة.

وقال مديرون في وكالات سفر إن التذكرة «المرنة» ليست مجرد «تذكرة قابلة للتعديل»، بل أصبحت أداة لإدارة المخاطر بالنسبة للعائلات والمجموعات، مشيرين إلى أن مسافرين كثيرين يركزون على السعر الأساسي للتذكرة، ثم يكتشفون لاحقاً أن أي تغيير في موعد الرحلة أو إلغاءها قد يكلفهم مبالغ كبيرة، خصوصاً عندما يكون الحجز لأفراد عديدين من العائلة.

التذاكر المرنة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر، شريف الفرم، إن «التذاكر المرنة أصبحت خياراً عملياً للعائلات خلال الصيف، لأن احتمالات تغيير الخطط تكون أعلى مقارنة بالسفر الفردي».

وأضاف أن الأسرة قد تضطر إلى تعديل الرحلة بسبب تغير مواعيد الإجازات، أو ظروف العمل، أو تأخر إصدار التأشيرات، أو حتى الحالات الصحية المفاجئة، مشيراً إلى أن «التذكرة المرنة تقلل حجم الخسائر المالية في هذه الحالات، لأنها تتيح التعديل برسوم أقل أو من دون رسوم تعديل في بعض الفئات».

وأشار الفرم إلى أن الفرق السعري بين التذكرة الاقتصادية المقيدة والتذكرة المرنة يتفاوت من شركة إلى أخرى، وبحسب الوجهة والموسم عند الحجز، لكنه قد يكون أقل بكثير من كلفة تعديل التذاكر لاحقاً، هذا إضافة إلى المزايا التي يحصل عليها المسافر في حال حجزه تذكرة مرنة.

وذكر أن «مسافرين كثيرين يعتقدون أن التذكرة الأرخص هي الخيار الأفضل، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً، خصوصاً للعائلات».

وأوضح الفرم أن التذكرة الاقتصادية منخفضة السعر غالباً ما تكون غير قابلة للاسترداد، أو تخضع لرسوم تعديل مرتفعة، بينما تمنح الفئات المرنة خيارات أوسع لإدارة الحجز.

وأضاف: «نحن ننصح المتعاملين دائماً بالنظر إلى الكلفة الكاملة المحتملة، وليس إلى سعر التذكرة فقط، فإذا كانت العائلة معرضة لاحتمال تغيير الموعد، فقد تكون التذكرة المرنة أوفر عملياً».

وأشار إلى أن هناك شركات الطيران تعفي المسافر من رسوم التعديل في الفئات المرنة، لكنها قد تطلب دفع فرق السعر، إذا كان سعر الرحلة الجديدة أعلى، مبيناً أن «التذكرة المرنة أفضل لحجوزات المجموعات والعائلات، لأنها تتيح قيمة مالية مضاعفة في الحالات الطارئة».

فئة سعرية

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «مفهوم (التذكرة المرنة) يختلف من شركة طيران إلى أخرى، ومن فئة سعرية إلى أخرى، ما يفرض على المسافرين قراءة الشروط بعناية قبل الشراء».

وأضاف أن «بعض التذاكر يسمح بتغيير الموعد مرة واحدة مجاناً، بينما تسمح أخرى بتعديلات عدة، كما أن شروط الاسترداد تختلف بشكل كبير بين الشركات».

وأشار منصور إلى أن بعض الفئات المرنة يشمل مزايا إضافية، مثل اختيار المقاعد، وأوزان أمتعة أكبر، وأولوية في بعض الخدمات، وهو ما قد يكون مهماً للعائلات في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.

وبيّن أن أكثر المزايا شيوعاً في التذاكر المرنة يشمل إلغاء أو خفض رسوم تعديل الموعد، لافتاً إلى أن بعض الشركات يسمح بتغيير تاريخ السفر من دون رسوم تعديل في الفئات المرنة، لكن مع دفع فارق السعر إذا كانت الرحلة الجديدة أغلى، فيما يتيح بعض الفئات المرنة استرداداً كاملاً أو جزئياً، بينما تكون التذاكر الاقتصادية الترويجية الأرخص غير قابلة للاسترداد غالباً.

وذكر أن بعض التذاكر يسمح بأكثر من تعديل قبل موعد السفر، في حين تفرض الفئات المقيدة رسوماً على كل تعديل، وتشترط فترة زمنية محددة للتعديل.

ولفت إلى أن بعض الفئات المرنة يشمل اختيار المقاعد وأوزان أمتعة أعلى ضمن السعر، إضافة إلى كسب نقاط أكثر في برامج ولاء المسافرين، ما يقلل الرسوم الإضافية لاحقاً في حال كان المسافر مهتماً بالخدمات الإضافية الاختيارية.

وأضاف أن عائلات عدة تحجز رحلتها قبل أشهر للاستفادة من الأسعار المبكرة، لكن طول الفترة بين الحجز والسفر يزيد احتمال حدوث تغييرات غير متوقعة.

وأكد أن «الحجز المبكر لا يقتصر على توفير السعر، بل يمنح أيضاً خيارات أوسع من الفئات المرنة والمقاعد المتجاورة للعائلات»، موضحاً أن الرحلات الصيفية تمتلئ بسرعة، ومع اقتراب موعد السفر تتراجع الخيارات المتاحة، سواء من حيث المقاعد أو أنواع التذاكر.

وأشار إلى وجود مفاهيم خاطئة شائعة بين المسافرين، أبرزها الاعتقاد بأن «التذكرة المرنة تعني إمكانية الإلغاء أو التعديل مجاناً بالكامل»، موضحاً أن «معظم الشركات تميز بين (رسوم التعديل) و(فارق السعر)، فالإعفاء من الرسوم لا يعني بالضرورة عدم دفع أي مبلغ إضافي عند تغيير الرحلة».

وشدد على أن قراءة شروط التذكرة أصبحت ضرورة أساسية قبل الشراء، خصوصاً في موسم الصيف الذي يشهد تغيرات سريعة في الأسعار والإشغال.

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «هناك عائلات تركز عند الحجز على السعر الأرخص للتذكرة، لكنها تكتشف لاحقاً أن أي تعديل بسيط في الرحلة قد تترتب عليه رسوم مرتفعة على كل فرد من أفراد الأسرة».

وأوضح أن التذكرة المرنة لا تعني بالضرورة إمكانية السفر في أي وقت مجاناً، بل تعني عادة تخفيض أو إلغاء رسوم التعديل، مع بقاء فارق السعر مستحقاً، إذا كان سعر الرحلة الجديدة أعلى.

وقال العوضي: «ننصح المتعاملين دائماً بالتركيز على ثلاثة بنود أساسية، تتمثل في كل من رسوم التعديل، وشروط الاسترداد، وما إذا كانت الخدمات الإضافية مثل المقاعد والأمتعة مشمولة ضمن السعر».

وبيّن أن أهمية التذاكر المرنة تظهر بوضوح في الرحلات العائلية الصيفية ولحجوزات المجموعات، لأن مدة التخطيط تكون طويلة نسبياً، ما يزيد احتمال حدوث تغييرات قبل موعد السفر.

وأشار إلى أن الفرق بين التذكرة الاقتصادية والتذكرة المرنة قد يكون محدوداً نسبياً في بعض الرحلات، بينما قد تصل رسوم تعديل رحلة عائلية كاملة إلى مبالغ أعلى بكثير.

وأكد أن التذاكر منخفضة السعر قد تكون مناسبة للمسافر الفردي أو الرحلات القصيرة الثابتة، لكنها قد لا تكون الخيار الأمثل للعائلات التي تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة.

وبيّن أن أهمية التذاكر المرنة تتضاعف خلال موسم الصيف تحديداً، لأن الرحلات تكون أكثر امتلاءً، والأسعار أكثر ارتفاعاً، ما يجعل إعادة الحجز أو تعديل المواعيد في اللحظات الأخيرة أكثر كلفة، مشدداً على أن قراءة الشروط التفصيلية للتذكرة أصبحت خطوة أساسية لا تقل أهمية عن مقارنة الأسعار نفسها.

التذكرة «المرنة» ليست مجرد «تذكرة قابلة للتعديل»، بل أصبحت أداة لإدارة المخاطر بالنسبة للعائلات والمجموعات.