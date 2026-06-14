39 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، للأسبوع الثاني على التوالي، محققة تراجعاً بنهاية الأسبوع الماضي بين تسعة دراهم و13.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي انخفاض غرام الذهب إلى 39 درهماً خلال أسبوعين.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت نمواً لافتاً في الطلب على مبيعات منتجات الذهب بمختلف أنواعها، بدعم من الانخفاضات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، لافتين إلى أن السبائك استحوذت على الحصص الكبيرة من الطلب بمختلف الأوزان، خصوصاً من فئة 20 غراماً.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 508.5 دراهم، بانخفاض قيمته 13.25درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 471 درهماً، بتراجع 12 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 451.5 درهماً، بانخفاض بلغ 11.75 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 387 درهماً، بتراجع بلغ 10 دراهم، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 301.75 درهم، بانخفاض وصل تسعة دراهم.

من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «بي تي سي» لتجارة الذهب، حسام الدين عبدالرحيم، إن «الأسواق تشهد نمواً لافتاً من المستهلكين على شراء منتجات الذهب، خصوصاً السبائك بمختلف فئاتها وأوزانها، وذلك بدعم التراجع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «ارتفاع ثقة ووعي المتعاملين بشراء الذهب لأغراض تتعلق بالادخار، أسهم في تحفيز العديد من المتعاملين لشراء منتجات من الذهب، والاستفادة من تراجع الأسعار».

وأضاف أن «السبائك من أوزان 20 غراماً و100 غرام استحوذت على نسب كبيرة من الطلب خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى مشغولات مختلفة (دون فصوص)، التي يمكن استخدامها في الاستعمال وإعادة البيع لاحقاً».

من جهته، أوضح مدير التسويق في مجموعة «الرميزان لتجارة الذهب»، محمد ذيبان، أن «الانخفاض السعري الكبير للمعدن الأصفر أخيراً أسهم في رفع معدلات الإقبال على شراء منتجات الذهب بمختلف أنواعها، في إطار محاولة الاستفادة من التراجع القياسي في الأسعار».

وأضاف أن «الحصص الأكبر من الطلب تتركز على هدايا المشغولات، خصوصاً عياري 21 و18 قيراطاً، فيما ارتفع الإقبال والاستفسار على السبائك من أوزان 20 غراماً أو 31 غراماً»، متوقعاً أن «تستمر معدلات الإقبال على شراء منتجات الذهب بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة».

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات»، أحمد عنيزان، إن «الفترة حالياً تشهد نمواً كبيراً في الطلب على مبيعات المنتجات الذهبية، بدعم من الانخفاض السعري الكبير للمعدن الأصفر أخيراً، خصوصاً في ظل تنافسية العروض المطروحة على المصنعية في السوق».

. سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ 508.5 دراهم بانخفاض قيمته 13.25 درهماً.