«كهرباء دبي» تنظّم «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في «الشراع»

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز ريادتها العالمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل. جاء ذلك خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» التي نظمتها الهيئة في «الشراع»، المقر الرئيس الجديد الذي يعد أعلى وأذكى وأكبر مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وذلك بحضور فريق الإدارة العليا والمعنيين بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة، إضافة إلى ممثلين من شركتي «إس إيه بي» و«ماكينزي».

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الطاير إلى أن الهيئة تسترشد بتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، كما تتماشى جهود الهيئة مع منظومة حكومة دولة الإمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، التي تتيح التنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل، وتدعم طموح الحكومة بأن تكون الأولى عالمياً في تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع.

وقال الطاير، إن «الهيئة بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، واضعةً نصب أعينها التحول إلى مؤسسة رقمية متقدمة تقود التغيير في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

وأوضح أن الهيئة تمتلك خبرة معمقة في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتوظف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في العديد من خدماتها وعملياتها.