بنوك تخفض الفائدة على القروض الشخصية ونقل المديونيات لأقل مستوى في 5 سنوات

خفضت بنوك عاملة في الدولة الفائدة على القروض والتمويلات الشخصية وشراء المديونيات لأقل مستوى لها خلال آخر خمس سنوات، سواء للمواطنين أو الوافدين.

وبحسب ما رصدته «الإمارات اليوم»، عبر المواقع الرسمية لهذه البنوك، تصاحب هذا التخفيض عروض جاذبة أخرى، منها تأجيل سداد أول قسط لمدة 180 يوماً (أي 6 أشهر كاملة)، والإعفاء من رسوم التأمين، مع رسم معاملة بحد أقصى 2500 درهم، فضلاً عن مكافآت ترحيبية تصل إلى 10 آلاف درهم.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها هذه البنوك، تتحدد نسبة الفائدة وفق قيمة الراتب الذي يتقاضاه العميل، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمتعاملين المواطنين تبدأ الفائدة من 2.02%، وتصل إلى 3.08% كحد أقصى، وذلك حسب شريحة الراتب.

أما الفائدة للمتعاملين غير المواطنين أو الوافدين فتبدأ من 2.6% ثابتة للراتب من 70 ألف درهم أو أكثر، و2.7% للراتب من 40 ألف درهم وحتى 69 ألف درهم، بينما تصل إلى 3.01% للراتب من 25 ألف درهم وحتى 39 ألف درهم، و3.8% للراتب من 12 ألف درهم إلى 24 ألف درهم، و4.5% للراتب من 8000 درهم إلى 11 ألف درهم.

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «عدداً كبيراً من البنوك يقدم عروضاً متنوعة خلال هذه الفترة، لكن الأبرز فيها خفض الفائدة على القروض الشخصية الجديدة وشراء المديونيات القائمة لأدنى مستوى لها خلال آخر خمس سنوات، إن لم يكن أكثر من ذلك، بما يسهم كثيراً في خفض قيمة القسط الشهري للمتعاملين، سواء أكانوا مواطنين أو وافدين».

وأضاف أبوبكر أن «البنوك تقدم هذه العروض بشكل دوري، مع قدوم فصل الصيف والإجازات، لجذب أكبر عدد من المتعاملين الجدد، وتوظيف السيولة التي تمتلكها، فضلاً عن أن النصف الثاني من العام عادة يكون أكثر نشاطاً استعداداً لإغلاقات جيدة على مستوى الميزانيات».

وتابع: «هناك أيضاً تأجيل في حدود ستة أو سبعة أشهر قبل سداد أول قسط للتمويل، حسب سياسة كل بنك، ما يمنح المتعاملين فترة راحة من عبء الدين، بجانب إعفاء من رسوم التأمين، مع رسم معاملة بحد أقصى 2500 درهم».

وقال: «ومع ذلك لابد أن يسأل المتعامل عن كل التفاصيل المتعلقة بسعر الفائدة، وكم تساوي كقيمة فوق القرض؟ وكيف يتم احتسابها واستقطاعها؟ وغيرها من الأمور».

بدوره، أوضح الخبير المصرفي، أحمد يوسف «أن البنوك عادة ما تحدد سعر الفائدة وفق راتب العميل وتقييمه الائتماني، لكن من المهم جداً للمتعامل أن يفهم كيف يتم توزيع قيمة الفوائد على أقساط التمويل، وهل تتغير بعد فترة أو ثابتة؟ وهل تتوزع بالتساوي على عدد الأقساط أم تستقطع البنوك النسبة الأكبر منها في فترة السداد الأولى، ما يعني صعوبة أو عدم جدوى الانتقال إلى بنك آخر والبدء من جديد في سداد كامل مبلغ القرض؟ وهكذا».

وأضاف يوسف، أن «الثقافة المالية للعميل أمر مهم جداً، قبل النظر في أي عرض مقدم له»، لافتاً إلى أن «البنوك تقدم بين وقت وآخر عروضاً ترويجية تستهدف جذب متعاملين جدد، لكن في المقابل هناك هوامش للربح لا يمكن النزول عنها، وعلى العميل أن يسأل عن كل التفاصيل قبل طلب التمويل أو توقيع العقود».