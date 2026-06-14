«سيدات أعمال الفجيرة» يوقع 10 شراكات إقليمية ودولية لترويج منتجات رائدات الأعمال

يقوم مجلس سيدات أعمال الفجيرة بأدوار رئيسة في تفعيل دور المرأة وتعزيز حضورها في الاقتصاد المحلي للإمارة، عبر تهيئة البيئة الداعمة لإطلاق المشاريع وتنميتها.

ووقع المجلس أكثر من 10 شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إقليمية ودولية متنوعة، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات وخدمات رائدات الأعمال في الدول العربية والإفريقية والأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات تسويقية مشتركة تُسهم في ترسيخ حضور سيدات الأعمال في الفجيرة على الساحة الدولية.

ويعد المجلس المظلة المؤسسية الجامعة لسيدات الأعمال في الفجيرة، إذ بلغت شبكة الأعضاء أكثر من 198 عضوة مسجلة، حيث يوفر لهن منصات للتواصل وتبادل الخبرات، فضلاً عن ربطهن بالفرص الاستثمارية والأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، عائشة الجاسم، إن «المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالجيل الشاب من السيدات، إيماناً بأنهن ركيزة الاقتصاد الوطني المستقبلي، إذ يحرص على التواصل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجامعات لتعريف الطالبات بمفاهيم ريادة الأعمال وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع».

وأشارت إلى برامج الإرشاد والتوجيه التي يقدمها المجلس بهدف ربط الشابات المقبلات على ريادة الأعمال بسيدات أعمال متمرسات، ما يوفر لهن بيئة آمنة لاختبار أفكارهن وتطوير خططهن التجارية، ويُمكّنهن من الانطلاق على المستقبل العملي بثقة ووضوح.

وأطلق المجلس منذ تأسيسه مبادرات عدة لتسليط الضوء على نماذج النجاح النسائية وإبرازها، وفي مقدمتها تنظيم الفعاليات والملتقيات التي تُتيح لرائدات الأعمال مشاركة تجاربهن وإلهام الأجيال القادمة، كما عمل على توثيق قصص النجاح وتداولها عبر قنواته المختلفة، ومنها مشاركة المجلس في منتدى مجالس سيدات الأعمال في الإمارات.

ويوفر المجلس منصات التواصل والشبكات المهنية التي تربط أعضائه بفرص العمل والاستثمار.