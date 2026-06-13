«صندوق محمد بن راشد» يستعرض ابتكارات الدفعة الـ 11 من «مسرّع الابتكار»

استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، أمس، يوم العروض، المخصص لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الـ11 من برنامج «مسرّع الابتكار»، التابع للصندوق.

وجمعت الدفعة الجديدة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على تطوير حلول تهدف إلى معالجة احتياجات ملحة في السوق واغتنام فرص النمو المستقبلية في قطاعات تشمل الاستدامة، والصحة، والتعليم، والمياه، والروبوتات، والتكنولوجيا.

واحتفت الفعالية بإنجازات هذه الشركات المبتكرة والتقدم الذي أحرزته، وأسهمت في تسليط الضوء على الإمكانات التجارية لمشاريعهم، وربطهم بالجهات المعنية التي يمكن أن تدعم المرحلة التالية من نموهم.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة ممثلة الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي: «يواصل برنامج مسرّع الابتكار تجسيد التزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، القادرة على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ويمثل يوم العروض مرحلة مهمة ضمن هذا المسار، إذ يبرز التقدم الذي حققه رواد الأعمال، والإمكانات التجارية للحلول التي يعملون على طرحها في السوق. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى منظومة الابتكار التي يحتاجها رواد الأعمال للتوسع بثقة وتحقيق أثر ملموس، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مستقبل قائم على الابتكار ومنظومة اقتصادية تتسم بالمرونة».