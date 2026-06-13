11.32 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 11.32 مليار درهم عبر تنفيذ 4085 صفقة، في إشارة واضحة إلى قوة السوق وقدرتها على التماسك في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مستندة إلى زخم الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتضمنت التصرفات العقارية الأسبوعية مبيعات بقيمة 7.47 مليارات درهم، موزعة بواقع 2797 مبايعة لوحدات سكنية، و146 مبايعة لمبانٍ، و167 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3110 صفقات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.38 مليارات درهم عبر تنفيذ 797 صفقة، موزعة بواقع 571 معاملة لوحدات سكنية، و59 معاملة لمبانٍ، و167 معاملة لأراضٍ، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها لتسجل نحو 4.08 مليارات درهم عبر 2313 صفقة، مقسمة بواقع 2226 معاملة لوحدات سكنية و87 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 738 معاملة، بقيمة 2.58 مليارات درهم، موزعة بواقع 444 معاملة لوحدات سكنية، و105 معاملات لمبانٍ، و189 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.28 درهم، بواقع 237 معاملة، موزعة على 197 معاملات لوحدات سكنية، و11 معاملة لمبانٍ، و29 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة «مدينة المطار» قائمة المناطق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ611 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 426 مليون درهم، ثم منطقة «سيح شعيب 3» مسجلة 348 مليون درهم، فيما جاءت بعدها منطقة «أم سقيم الأولى» بـ328 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة ديرة»، التي سجلت 305 ملايين درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.69 مليار درهم، بعد تنفيذ 557 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.25 درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 296.77 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 143.69 مليون درهم.