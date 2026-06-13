«دبي للسلع» يستعد لإطلاق إطار جديد يوسّع حلول إدارة الثروات للمؤسسات الخاصة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استعداده لإطلاق إطار «المؤسسات الخاصة» ضمن منطقته الحرة، في خطوة تمثل المرحلة التالية من توسع منصته المتخصصة في الهيكلة المؤسسية وإدارة الثروات.

ويخضع الإطار التنظيمي المقترح حالياً للمراحل النهائية من المراجعة التنظيمية، حيث سيوفر للشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة هيكلاً مرناً ومتوافقاً مع أفضل المعايير الدولية، صُمم لدعم تخطيط التعاقب، وحيازة الأصول على المدى الطويل، والحفاظ على الثروات، وترتيبات الحوكمة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الإطلاق الناجح لتراخيص شركات الأغراض الخاصة (SPV) والشركات القابضة (HoldCo) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025، والتي أسهمت في توسيع خيارات الهيكلة المتاحة للشركات العاملة عبر الأسواق العالمية. ومن شأن إطار هياكل «المؤسسات الخاصة» أن يعزز عروض المركز من خلال توفير أداة إضافية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة ورواد الأعمال والشركات العائلية والهياكل الاستثمارية الساعية إلى ضمان الاستمرارية طويلة الأجل وتعزيز الحوكمة الفاعلة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «في ظل التحولات المتواصلة التي تشهدها تدفقات الثروات العالمية، وتزايد توجه المكاتب العائلية والمستثمرين من أصحاب الثروات الخاصة ورواد الأعمال نحو حلول أكثر تطوراً للهيكلة، يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة مواصلة تطوير منظومته بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة. ويمثل إطلاق إطار هياكل المؤسسات الخاصة الخطوة التالية في مسيرة توسيع منصتنا للهيكلة المؤسسية».

وقد تم تطوير الإطار المقترح استناداً إلى مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية في السوق، إلى جانب دراسات مقارنة شاملة لأفضل الممارسات الدولية، بما يعكس التزام مركز دبي للسلع المتعددة الحفاظ على بيئة تنظيمية متقدمة، تستجيب للمتطلبات المتغيرة للشركات والمستثمرين حول العالم.