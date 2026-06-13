«ديوا» تسجل 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل. جاء ذلك خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» التي نظمتها الهيئة في مبناها الرئيس الجديد «الشراع». وأشار إلى أن دمج هذه التقنيات المتقدمة في جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع أسهم بشكل ملموس في تعزيز الكفاءة، وتقليص زمن استرداد مبالغ التأمين إلى ثماني دقائق فقط دون تدخل بشري، وتحقيق المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً للأداء، وتسجيل 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي، إلى جانب تفاعل الموظف الافتراضي «رماس» مع 13 مليون استفسار.