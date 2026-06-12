«طيران الإمارات» تستقبل المستشار الألماني على «A380»

تفقّد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس، طائرة شركة طيران الإمارات «إيرباص A380»، خلال افتتاح معرض «ILA» برلين 2026.

وكان في استقبال ميرتس، رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، ونائب رئيس «طيران الإمارات» لمنطقة شمال ووسط أوروبا، فولكر غرينر، كما رحبت «طيران الإمارات» بعمدة برلين، كاي فيغنر، ورئيس وزراء ولاية براندنبورغ، الدكتور ديتمار فويدكه، على متن الطائرة.

ومن المقرر أن تستقبل الناقلة، في اليوم الثاني من هذا المعرض العالمي المتخصص في مجال الطيران والفضاء، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، الدكتور ديتمار فويدكه، ورئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن، مانويلا شفيسيغ، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا، مايكل كريتشمر، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، سفين شولتسه، ورئيس وزراء ولاية تورنغن، ماريو فويغت، على متن أكبر طائرة ركاب في العالم.

وشكّلت طائرة «طيران الإمارات» الأيقونية من طراز «A380»، عامل جذب رئيساً للزوّار في المعرض، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من زوّار قطاع الطيران والتجارة، إضافة إلى وفود وطنية ودولية رفيعة المستوى.

وتشارك «طيران الإمارات» في معرض «ILA» برلين، الذي يُقام في الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري، بطائرتها «A380» ذات الأربع درجات، مؤكدة بذلك التزامها بهذا الحدث الرائد في مجال الطيران والفضاء في أوروبا.

وتُعدّ طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص A380» أكبر الطائرات والوحيدة من نوعها في المعرض، وتُعدّ ألمانيا من أهم أسواق «طيران الإمارات» منذ نحو أربعة عقود، وشكّلت الناقلة جزءاً لا يتجزأ من المجال الجوي والمدن والمجتمعات الألمانية منذ عام 1987، ولاتزال ملتزمة بدعم السياحة والاقتصاد في هذه السوق، فضلاً عن رحلاتها اليومية الحالية إلى فرانكفورت، وميونيخ، وهامبورغ، ودوسلدورف، كما أكدت «طيران الإمارات» التزامها بإطلاق رحلات يومية منتظمة إلى برلين وشتوتغارت.

وستوفر هذه الخطوط للمسافرين من السياح ورجال الأعمال رحلات ربط إلى 50 وجهة حول العالم، مع توقف واحد فقط في دبي، كما ستسهم هذه الرحلات في توفير مئات فرص العمل في ألمانيا، وجذب المزيد من التدفقات السياحية عالية القيمة.

«أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»

حصدت شركة طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز «أبيكس» لأفضل شركات الطيران لعام 2026.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أنه تم إعلان الجائزة خلال حفل أُقيم في دبلن، واستندت الجائزة إلى تقييمات من المسافرين، حيث حققت «طيران الإمارات» نتائج متميّزة عبر خمسة محاور، شملت: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.