2.46 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية.. و«إعمار» الأعلى تداولاً في «دبي المالي»

بلغت سيولة أسهم أسواق المال المحلية، خلال جلسة أمس، أكثر من 2.46 مليار درهم، موزعة بواقع 969.87 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.49 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 1.15 مليار سهم عبر تنفيذ 41 ألفاً و779 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.72 تريليونات درهم، موزعة بواقع 937.86 مليار درهم لأسهم سوق دبي، و2.782 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وأغلق مؤشر «دبي المالي» عند 5733.88 نقطة، بينما أغلق مؤشر «أبوظبي للأوراق المالية» عند 9545.51 نقطة.

وفي سوق دبي المالي، استحوذت أسهم ست شركات هي «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«تعليم القابضة»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، على 69.53% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 674.4 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «دبي المالي» ككل نحو 969.87 مليون درهم.

بدوره، تصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 345.59 مليون درهم، تلاه سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بـ92.85 مليون درهم، ثم «طلبات» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 78.27 مليون درهم.

وحل سهم «تعليم القابضة» رابعاً بتداولات بلغت 73.62 مليون درهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» خامساً بسيولة بلغت نحو 52.36 مليون درهم، تلاه سهم «دو» بتداولات بلغت 31.69 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 132.59 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 576.27 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 443.68 مليون درهم.

وشهدت تعاملات أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «بنك المشرق»، بقيمة 130.9 مليون درهم، على 459.33 ألف سهم من أسهم البنك بسعر 285 درهماً للسهم.

وفي سوق أبوظبي، استحوذت أسهم خمس شركات هي «أدنوك للغاز»، و«الدار العقارية»، و«بنك أبوظبي اﻷول»، و«أدنوك للحفر»، و«ألفا ظبي»، على 36.63% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 547.55 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» ككل نحو 1.49 مليار درهم.