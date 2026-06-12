«غرفة دبي» تعزّز الوعي بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بممارسات إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوسيع نطاق تطبيق هذه الممارسات داخل مجتمع الأعمال في دبي.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأن الورشة، التي استضافها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، سلطت الضوء على أهمية تسريع اعتماد متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأطر التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب تمكين الشركات من الانتقال نحو إفصاح أكثر فاعلية وامتثالاً للمعايير المعتمدة.

واستقطبت الورشة 130 مشاركاً، وجمعت خبراء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب قادة أعمال وخبراء في قطاعات المال، وإدارة المخاطر الاستراتيجية، حيث ركزت على الحاجة المتزايدة لتعزيز ممارسات إعداد التقارير.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «نحرص على دعم الشركات العاملة في دبي وتمكينها من مواكبة المتطلبات والمعايير المتطورة في مجال إعداد تقارير الاستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوعي وتوفير المعرفة والأدوات التي تساعدها على تبني أفضل الممارسات العالمية»، وأضافت: «تسهم هذه الجهود في تعزيز الامتثال، وترسيخ ثقة المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة، ودعم قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعزّز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي ومكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار».