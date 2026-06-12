«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى بوكارا النيبالية

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي، لتكون بذلك ثانية وجهاتها في نيبال، موضحة أنه سيتم تشغيل الرحلات اعتباراً من 23 سبتمبر المقبل، انطلاقاً من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي.

ومع بدء الرحلات اليومية إلى بوكارا، ثانية أكبر مدن نيبال وعاصمتها السياحية، تُصبح «فلاي دبي» أول شركة طيران تُشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دولة الإمارات. وذكرت الناقلة، في بيان، أن هذه الخطوة تعكس توسعها المستمر في نيبال، مشيرة إلى أنها تخدم نيبال منذ عام 2009، ونقلت نحو أربعة ملايين مسافر حتى الآن.

وسيتم تشغيل الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من رحلات متابعة أكثر سلاسة بتذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «لطالما شكّلت نيبال سوقاً بالغة الأهمية لـ(فلاي دبي)، منذ أن بدأنا رحلاتنا إلى كاتماندو في عام 2009، ويؤكد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بوكارا التزامنا المستمر بدعم حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات ونيبال».

وأضاف: «نفخر بالاستفادة من مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، يفتح آفاقاً جديدة أمام المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء».