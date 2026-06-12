إطلاق «Dhabi».. أول بنك محلي يستهدف أثرياء العالم

أطلقت «مجموعة دار التمويل»، أمس، «Dhabi» كأول بنك محلي مخصص كلياً لفئة الأثرياء من ذوي الدخل المرتفع وأصحاب الثروات من داخل دولة الإمارات وخارجها، بهدف توفير خدمات مالية متكاملة، وجذب الودائع من دول العالم كافة، وينتظر أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية خلال يوليو المقبل.

وقالت «دار التمويل»، في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس: «ترخيص البنك الجديد فئة أولى من سلطة الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ما يعني إمكانية فتح الحسابات للأفراد والشركات، واستقبال الودائع، وتحويل الأموال، وغيرها من الخدمات، لكن ما يميّزنا هو أن البنك يستهدف بالدرجة الأولى المتعاملين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من دول العالم، وجذبهم إلى الدولة، كوجهة مالية واستثمارية مستقرة تتمتع بالكثير من المزايا والخدمات عالية المستوى».

وأضافت: «الكثير من المتعاملين الذين نستهدفهم لديهم رغبة بالأساس في الوجود بالإمارات، وفتح حسابات بنكية ومباشرة أنشطة، ومنهم من يزور الدولة كثيراً»، مشيرة إلى وجود منصة للبنك يمكن الدخول إليها من أي مكان في العالم، وفتح الحساب، والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتابعت: «ستكون الحسابات محدودة، كونها مخصصة لفئة معينة من ذوي الدخل المرتفع ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلى جانب إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة في التعاملات كافة».

وأكدت «دار التمويل» أن ما يميّز البنك عن سواه من نوافذ مشابهة في البنوك الأخرى، هو التركيز على البُعد الإنساني، والعلاقة القوية مع المتعامل، من خلال إعطاء العنصر البشري أولوية في تقديم الخدمات، فضلاً عن الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا يعني خدمات مميّزة ومتوافرة على مدار الساعة من خلال موظفين أفراد.

وأوضحت أن من شأن هذه الرؤية توفير أموال في صورة ودائع ضخمة يمكن توظيفها في تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن توفير فرص عمل للأفراد، كون البنك يعتمد على العنصر البشري بالدرجة الأولى، إلى جانب خلق ارتباط بين المتعامل والبنك، بما يخدم مصالح الأطراف كافة.

وتعقيباً، قال رئيس مجلس إدارة «Dhabi» ومؤسس «مجموعة دار التمويل»، محمد عبدالله القبيسي: «الحرية المالية الحقيقية لا تعترف بالحدود، لذلك أطلقنا Dhabi لنعيد تعريف العمل المصرفي العالمي، ولنبني منصة لمن يرى الفرصة والنمو والانتماء في العالم كله لا في بلد واحد».

وأضاف: «(Dhabi) ليس فصلاً جديداً في مسيرتنا فحسب، بل هو معيار جديد لمصرفية بلا حدود»، لافتاً إلى أن البنك ينطلق من مدينة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للمال والأعمال».

وقال: «بتوجه يجمع بين الطموح الدولي والرسوخ الإقليمي، نقدم نموذجاً جديداً للخدمات المالية، يتمحور حول المتعاملين ويتصل بالعالم، انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات».