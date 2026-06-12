تحمّل «الضريبة» وتخفيضات حتى 75%.. أبرز عروض معرض «الساعات والمجوهرات»

شهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز «إكسبو الشارقة»، منافسة قوية بين شركات تجارة الذهب والمجوهرات، عبر طرح عروض متنوّعة، شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة على بعض منتجات المجوهرات، وتخفيضات راوحت بين 60 و75% على مجوهرات من الألماس، إلى جانب خصومات على رسوم مصنعية المشغولات الذهبية.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة في المعرض، تقديم بعض الشركات مزايا إضافية للمستهلكين، تضمنت خدمات الضمان والصيانة مدى الحياة للمجوهرات، فضلاً عن برامج لإعادة الشراء بنسبة تصل إلى 70% من قيمة المنتج خلال عام من تاريخ الشراء.

وقال مسؤولون في شركات مشاركة على هامش الدورة الـ57 من المعرض، الذي يستمر حتى 14 يونيو الجاري، إن العروض تستهدف تعزيز الإقبال على الشراء وتنشيط مبيعات الهدايا قبيل موسم العطلات، مؤكدين أن أسواق الذهب والمجوهرات في الدولة تشهد حالياً انتعاشاً ملحوظاً في الطلب.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات»، أحمد عنيزان، إن الشركة أطلقت مجموعة عروض خاصة خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة، حيث تكفلت الشركة بتحمل رسوم ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المجوهرات طوال فترة إقامة المعرض، إضافة إلى تقديم خصومات بنسب متباينة على رسوم المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية.

وأضاف عنيزان أن الأسواق المحلية تشهد حالياً نشاطاً وانتعاشاً في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات، مشيراً إلى أن هذا الانتعاش بدا واضحاً من خلال الإقبال الكبير الذي سجله المستهلكون على المعرض.

وأوضح أن هذا الإقبال أسهم في رفع مستوى المنافسة بين الشركات المشاركة، ودفعها إلى تقديم عروض ترويجية متنوّعة بهدف تنشيط المبيعات وزيادة حصصها السوقية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الجوهرة»، محمد تمجيد عبدالله، إن الأسواق المحلية تشهد طلباً متزايداً على شراء المجوهرات والسبائك الذهبية والمشغولات المختلفة، ما انعكس بصورة واضحة خلال فعاليات المعرض. وأضاف أن الشركات المشاركة أظهرت مستويات عالية من التنافس من خلال طرح عروض متعددة تستهدف جذب المتعاملين، وتعزيز حجم المبيعات.

ولفت عبدالله إلى أن مجموعة الجوهرة قدّمت عبر منصتها في المعرض خصومات متفاوتة على رسوم المصنعية الخاصة بمشغولات الذهب، إلى جانب عروض على مجوهرات الألماس تضمنت تخفيضات وصلت إلى 60%.

وأكد أن هذه العروض تلعب دوراً مهماً في زيادة إقبال المستهلكين، لاسيما في ظل التنوّع الكبير للمنتجات المعروضة، وتواجد عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية في موقع واحد، الأمر الذي يتيح للمتعاملين فرصاً أوسع للمقارنة والاختيار.

بدوره، أفاد مدير مبيعات المنطقة في شركة «جوفيال»، حسن عوض، بأن الشركة طرحت تخفيضات وصلت نسبتها إلى 75% على مجموعة متنوّعة من المجوهرات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنافسية التي تميز فعاليات المعرض، حيث تسعى الشركات إلى تقديم مزايا وعروض مختلفة تمنح المستهلكين قيمة أكبر عند الشراء، لافتاً إلى أن المنافسة بين الشركات المشاركة تشهد مستويات مرتفعة، حيث تعمل مختلف الجهات العارضة على استقطاب المتعاملين من خلال عروض ترويجية متنوّعة تهدف إلى تنشيط المبيعات خلال أيام المعرض.

وقال إن المعرض شهد منذ انطلاقه إقبالاً ملحوظاً من الزوار، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات الصيفية الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على شراء الهدايا والمجوهرات من قبل المستهلكين.

وفي السياق ذاته، أكد المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، فاليريو سولداني، أن أسواق الإمارات تشهد انتعاشاً لافتاً في الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإنفاق المحلي من قبل المقيمين على هذه المنتجات مع تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن شركات المجوهرات الإيطالية المشاركة في المعرض حرصت على تقديم عروض متنوعة عبر منصاتها، لاستقطاب المستهلكين والاستفادة من النشاط المتزايد في السوق.

ارتفاع حصة المجوهرات الإيطالية

كشف المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، فاليريو سولداني، أن إجمالي صادرات المجوهرات والمشغولات المصنعة في إيطاليا إلى أسواق الإمارات، بلغ نحو 1.3 مليار يورو، خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن البيانات أظهرت ارتفاع الحصة السوقية للمجوهرات والمشغولات الإيطالية المعروضة في الأسواق الإماراتية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت من نحو 5.6% إلى نحو 8%، وأضاف أن النمو المتواصل في الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية داخل أسواق الإمارات يفتح فرصاً واعدة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال توريد وتجارة هذه المنتجات.