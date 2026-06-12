«مصدر» تستحوذ على حصة بمشروعات في إسبانيا

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الطاقة «ريبسول»، اتفاقية تستحوذ بموجبها «مصدر» على حصة تبلغ 49.99% في محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا، بينما تقدر قيمة الصفقة بنحو 3.62 مليارات درهم.

وتم توقيع الاتفاقية في أبوظبي من قِبَل الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، والمدير التنفيذي لقطاع الطاقة منخفضة الكربون في «ريسبول»، جواو كوستيرا. وتضم المحفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 705 ميغاواط، تشمل 13 محطة لطاقة الرياح بقدرة 402 ميغاواط، وستة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 303 ميغاواط.