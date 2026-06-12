«ويجو»: الصين وبولندا تتصدران اهتمامات المسافرين من الإمارات

كشفت منصة «ويجو» الإلكترونية، المتخصصة في السياحة والسفر، عن ارتفاع ملحوظ في نشاط السفر من دولة الإمارات، خلال شهر مايو 2026، حيث شهدت المنصة ارتفاعاً في اهتمام المسافرين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم الصيفية مع اقتراب موسم الذروة.

وذكرت «ويجو» أن عمليات البحث عن «السفر الصيفي» من دولة الإمارات عبر «ويجو»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 173% خلال مايو، مقارنة بأبريل السابق عليه، في واحدة من أقوى موجات الطلب المسبقة لموسم الصيف على المنصة العام الجاري، وكشفت المنصة أن الوجهات الإقليمية القريبة قادت نمو عمليات البحث على «ويجو»، خلال مايو، حيث سجلت كلٌّ من الكويت والبحرين وعُمان أعلى معدلات الارتفاع مقارنة بالشهر السابق، كما شهدت الوجهات البعيدة اهتماماً متزايداً، لاسيما الصين وبولندا، مع توجه المسافرين نحو استكشاف تجارب ووجهات متنوعة خلال العطلة الصيفية، وأكدت «ويجو» أن النمو المسجل خلال مايو يعكس تغيّراً في أولويات المسافرين من الإمارات، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على العثور على أقل الأسعار، بل أصبح يشمل البحث عن خيارات توفر قيمة أفضل، سواء من خلال درجات سفر مختلفة، أو فنادق ذات تصنيفات أعلى، أو خطط سفر أكثر مرونة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.