"الإمارات اليوم" تنشر الفروق السعرية لمواد البناء حتى يونيو 2026

شهدت أسعار مواد البناء والخدمات المساندة في الدولة، تحركات سعرية تدريجية واضحة بين عام 2025 وحتى يونيو الجاري، حيث سجلت العديد من البنود زيادات متفاوتة منذ نهاية فبراير الماضي جاوزت في بعض الحالات 100% من قيمتها السابقة، مع بدء الاضطرابات في المنطقة، وتزايد حدتها مع أزمة مضيق هرمز، والضغط الناتج عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب مسح جديد أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من شركات ومنافذ بيع مواد البناء والتسليح في الدولة خلال شهر يونيو 2026، فقد شهدت معظم المواد ارتفاعات ملحوظة راوحت بين 21% و143%، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع الإنشائية، مقارنة بالتكاليف المعتمدة سابقاً، في وقت قدمت فيه شركة مقاولات 10 نصائح تحدّ من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء دون الإخلال بجودة المشروع.

وأظهرت البيانات أن أعلى الزيادات سُجلت في خدمات ومستلزمات التشغيل المرتبطة بأعمال البناء، إذ جاءت «المضخة» في المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع بلغت 143%، ليرتفع الحد الأدنى لكلفتها من 700 درهم في نهاية العام 2025 إلى 1700 درهم خلال يونيو الجاري.