فلاي دبي توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي لتكون بذلك ثاني وجهاتها في نيبال. وسيتم تشغيل الرحلات بدء من 23 سبتمبر انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي .

ومع بدء الرحلات اليومية إلى بوكارا، ثاني أكبر مدن نيبال وعاصمتها السياحية، تُصبح فلاي دبي أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة الحيوية من دولة الإمارات. وتعكس هذه الخطوة توسع الناقلة المستمر في نيبال، حيث تخدم الشركة وبنجاح نيبال منذ العام 2009، ونقلت ما يقارب أربعة ملايين مسافر حتى الآن.

وفي تعليقه على إطلاق الرحلات، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: "لطالما شكلت نيبال سوقًا بالغة الأهمية لشركة فلاي دبي منذ أن بدأنا رحلاتنا إلى كاتماندو في العام 2009، ويؤكد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بوكارا التزامنا المستمر بدعم حركة التجارة والسياحة بين الإمارات العربية المتحدة ونيبال. ومن خلال افتتاح هذا الخط المباشر إلى ثاني أكبر مدينة في نيبال، وبوابة أخرى إلى السوق، نفخر بالاستفادة من مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يفتح آفاقا جديدة أمام المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء."

ومنذ دخولها السوق قبل 17 عاما، واصلت فلاي دبي توسيع عملياتها بشكل مطرد لتلبية الطلب المتزايد من على السفر حيث تضاعفت السعة المقعدية للناقلة اكثر من 12 مرة منذ بدء الرحلات، حيث ارتفعت الرحلات إلى كاتماندو الى خمس رحلات يوميا إلى خلال مواسم الذروة لتسهيل سفر رجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى زيارات العائلة والأصدقاء.

تقع بوكارا بالقرب من سلسلة جبال أنابورنا، وتشتهر عالميًا بكونها مركزًا رائدًا للسياحة الترفيهية والمغامرات في نيبال. من المتوقع أن تسهم الرحلات الجديدة بشكلٍ كبير في تعزيز الترويج السياحي لغرب نيبال، وذلك من خلال دعم الخدمة الحالية إلى كاتماندو، ومنح المسافرين الدوليين وصولاً مباشراً إلى الوجهات السياحية البيئية والاقتصادية الكبيرة في المنطقة.