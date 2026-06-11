طيران الإمارات تُتوّج بلقب "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط"

حصدت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز أبيكس لأفضل شركات الطيران لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السفر عالمياً. وأُعلن عن الجائزة خلال حفل أقيم في دبلن بأيرلندا، تقديراً لما تقدمه الناقلة من تجربة سفر استثنائية ومتسقة لعملائها.

واستندت الجائزة إلى تقييمات موثقة من المسافرين، حيث حققت طيران الإمارات نتائج متميزة عبر 5 محاور رئيسية تشمل: راحة المقاعد، والخدمات على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه، وخدمات الاتصال.

- مستويات راحة المقاعد

يُشيد المسافرون مع طيران الإمارات باستمرار بالتزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة سواءً كانوا مسافرين على متن طائرات الإيرباص A380 أو الإيرباص A350 أو البوينج 777. فمقصورات كافة طائرات الناقلة مصممة بعناية لتوفير معايير راحة استثنائية، وهو ما يتجسد في رحابة المقصوررات، والمساحة الشخصية الواسعة، والمقاعد المريحة، حيث تتضافر كل هذه العوامل لتخلق بيئة مثالية تتيح للمسافرين الاسترخاء أو العمل أو النوم براحة، حتى على متن أطول الرحلات الجوية في العالم.

وتحرص الناقلة، في إطار برنامجها لتحديث أسطولها على تجهيز مقصورات طائراتها بأحدث جيل من المقاعد والمزايا الداخلية. فابتداءً من شهر أكتوبر المقبل سيتاح لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، والمصممة خصيصاً لتوفير مستويات متفوقة من الراحة والرفاهية، كما تتميز بمسند رأس قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات لتوفير دعم أفضل للرقبة والرأس.

- تقدير عالمي لخدمات الضيافة الاستثنائية

تظل الضيافة المتميزة جوهر تجربة طيران الإمارات. حيث يوفر أفراد طواقم الطائرة الذين ينحدرون من أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة، مستويات خدمة استثنائية بالاعتماد على فلسفة ضيافة تقوم على 4 أركان أساسية: التميز، الاهتمام بالتفاصيل، الابتكار والشغف.

ويستند هذا المستوى من الخدمة إلى برنامج تدريبي شامل يرسخ أرقى معايير الضيافة العالمية، بما في ذلك مبادئ مستمدة من المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان. ويجمع أفراد طواقم الطائرة بين الخبرات النوعية، والمهارات اللازمة لتوقع احتياجات المسافرين وتقديم لمسات مميزة من الرعاية طوال الرحلة.

- تجربة طعام ومشروبات

يشكل الطعام أحد أبرز عناصر تجربة السفر مع طيران الإمارات. وتجمع قوائم الطعام عبر مختلف درجات السفر بين التأثيرات العالمية والنكهات المستوحاة من الوجهات التي تخدمها الناقلة.

وتُقدَّم وجبات متعددة الأطباق تُحضَّر طازجة، وترافقها تشكيلة واسعة من المشروبات تشمل العصائر والمشروبات الغازية والشاي والقهوة. كما تتوفر وجبات خاصة للأطفال على معظم الرحلات، إلى جانب أغذية عضوية مجانية للرضع وحليب الأطفال وزجاجات الرضاعة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الوجبات الخاصة التي تلبي المتطلبات الغذائية والطبية والثقافية المختلفة، بما في ذلك الوجبات النباتية والخالية من الغلوتين ومنخفضة الصوديوم.

- نظام الترفيه الجوي

أصبح نظام طيران الإمارات للترفيه في الأجواء ice الحائز جوائز عالمية رفيعة مرادفًا لتميز الناقلة نفسها، حيث يوفر أكثر من 6500 قناة محتوى، ما يتيح خيارات لا مثيل لها من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والبث الرياضي المباشر والمحتوى التعليمي.

ويُعد ice من أكثر منصات الترفيه الجوي شمولاً في قطاع الطيران، إذ يضم نحو 3000 فيلم، و3000 ألبوم موسيقي، وأكثر من 600 قناة تلفزيونية وسلسلة برامج، وأكثر من 200 فيلم وثائقي، إضافة إلى مكتبة واسعة من محتوى الأطفال.

- خدمات الإنترنت

أصبح الاتصال بالإنترنت جزءاً أساسياً من تجربة السفر الحديثة، وقد رسخت طيران الإمارات معايير متفوقة جديدة في هذا القطاع من خلال شراكتها مع "ستارلينك". إذ بات برنامج الجيل الجديد للاتصالات على متن طائرات الناقلة يوفر شبكة إنترنت فائقة السرعة، ما يتيح للمسافرين مشاهدة البث المباشر، وإنجاز أعمالهم عبر الشبكة، وتصفح الإنترنت، والبقاء على اتصال بسلاسة وسهولة تامتين كما لو كانوا على الأرض.

وبموجب الاتفاقية مع "ستارلينك" التي تم إبرامها في نوفمبر 2025، سيتم تركيب نظامها المتطور للاتصالات على جميع طائرات أسطول الناقلة ضمن برنامج من المتوقع اكتماله بحلول منتصف عام 2027. وقد تم بالفعل تجهيز 33 طائرة من طراز البوينج 777 بتقنية "ستارلينك"، فيما دخلت أول 3 طائرات من طراز الإيرباص A380 المزودة بالنظام مرحلة الخدمة، ما أتاح بالفعل لمئات الآلاف من المسافرين التمتع قدرات اتصال لا مثيل لها والاستمتاع بتجربة سلسة في إجراء وتلقي مكالمات الفيديو، والعمل عن بُعد، والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة البث المباشر طوال رحلاتهم.

وتُوفر خدمة "ستارلينك" المجانية للمسافرين قدرات اتصال استثنائية عالية السرعة في الأجواء، ما يؤكد التزام الناقلة الراسخ باعتماد أحدث الابتكارات لتوفير أرفع مستويات الراحة للمسافرين.