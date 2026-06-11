«دبي الإسلامي» ينجح في تسعير صكوك رأسمال إضافية دائمة بمليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي، المُصنف «A3» من وكالة «موديز»، و«A» من وكالة «فيتش»، نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.1 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية المحسوب بطريقة الاستيفاء.

وذكر البنك، في بيان، أمس، أن هذا الإصدار يعكس ثقة قوية من المستثمرين بمتانة الأسس الائتمانية لـ«دبي الإسلامي»، وربحيته المستدامة، وإطاره لإدارة رأس المال.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك، ومكانته الاستراتيجية في الأسواق، ونجح «دبي الإسلامي» في جمع مليار دولار من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى «AT1»، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن «النجاح القوي لهذا الإصدار يعكس استمرار ثقة السوق بالقوة المالية لـ(دبي الإسلامي)، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة».

وأضاف: «يعكس حجم الطلب وجودته، المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني، وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».

وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار، بما يُمثّل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار، وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى، أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

وسيتم إدراج الصكوك في كلٍّ من بورصة «يورونكست دبلن»، و«ناسداك دبي».