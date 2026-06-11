وكالات تدعو المسافرين إلى التأمين على السفر قبل الإجازات الصيفية

دعت وكالات سياحة وسفر المسافرين إلى شراء تأمين على السفر عند التخطيط للإجازات الصيفية، باعتباره أحد أهم عناصر الرحلة الآمنة، وضرورة ينبغي أن يحرص عليها المواطنون والمقيمون قبل الانطلاق في رحلاتهم الصيفية، مؤكدين أن الحماية التأمينية لم تعد مجرد خيار إضافي، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التخطيط السليم للرحلة، وذلك مع اقتراب ذروة موسم السفر الصيفي.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن التأمين أصبح في السنوات الأخيرة حاجة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع السفر العالمي، وما قد يتعرض له المسافر من ظروف طارئة تشمل إلغاء الرحلات أو تأخيرها، وفقدان الأمتعة، والحالات الصحية المفاجئة، أو الحاجة إلى العلاج في الخارج، إضافة إلى الظروف الجوية والكوارث الطبيعية والإضرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.

التخطيط للعطلة

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن كثيراً من المسافرين يركزون، عند التخطيط للعطلة، على اختيار الوجهة وحجز تذاكر الطيران والفنادق والأنشطة السياحية، بينما يغفلون أهمية التأمين على السفر الذي يوفر شبكة أمان مالية وقانونية وصحية في حال حدوث أي طارئ غير متوقع.

وأوضح أن كلفة التأمين غالباً ما تكون محدودة، مقارنة بالتكاليف الكبيرة التي قد يتحملها المسافر عند وقوع حادث أو وعكة صحية خارج الدولة، خصوصاً في بعض الوجهات التي ترتفع فيها رسوم الرعاية الصحية بشكل كبير.

وأضاف أن بعض الدول تفرض رسوماً مرتفعة جداً على الخدمات الطبية للزوار، حيث قد تصل كلفة دخول المستشفى أو إجراء عملية جراحية بسيطة إلى آلاف الدولارات، بينما يغطي التأمين هذه النفقات وفقاً لشروط الوثيقة وحدود التغطية المتفق عليها.

وأشار إلى أن شريحة من المسافرين أصبحت تسأل عن خيارات التأمين أثناء حجز الرحلات، بينما باتت بعض الشركات السياحية تعرض التأمين ضمن باقات السفر المتكاملة لتشجيع المتعاملين معها على الاستفادة منه، موضحاً أنه يتم إدراج التأمين على السفر ضمن الباقة، لكن نسبة كبيرة من المتعاملين تطلب إزالته.

الحالات الطارئة

من جهته، قال مدير شركة «نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن وثائق التأمين الحديثة لم تعد تقتصر على الحالات الطبية الطارئة فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من التغطيات التي تلبي احتياجات المسافرين المختلفة، بما فيها المصروفات الطبية والعلاج الطارئ، والإخلاء الطبي، والنقل إلى المستشفى، وإعادة المسافر إلى بلده في الحالات الصحية الحرجة، فضلاً عن تعويض إلغاء الرحلة أو اختصارها، وتأخير الرحلات الجوية، وفقدان أو تأخر وصول الأمتعة، إضافة إلى تغطية فقدان الوثائق الرسمية مثل جواز السفر، والمسؤولية المدنية تجاه الغير في بعض الحالات وغيرها.

وأضاف أن بعض الشركات توفر برامج إضافية تغطي الأنشطة الرياضية أو المغامرات والسياحة الجبلية والرياضات الشتوية، وهي تغطيات مهمة للمسافرين الذين يخططون لممارسة أنشطة ذات مخاطر أعلى.

وأوضح العلي أن بعض الوجهات السياحية تتطلب رحلات طويلة وتغييرات في المناخ أو الطعام أو النشاط البدني، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية غير متوقعة، لافتاً إلى أن اضطرابات الرحلات الجوية أصبحت من أكثر التحديات التي تواجه المسافرين حول العالم، سواء بسبب الأحوال الجوية، أو المشكلات التشغيلية أو الإضرابات، أو الأعطال الفنية.

وأشار إلى أن فقدان الأمتعة أو تأخر وصولها يمثل أحد أكثر المواقف إزعاجاً للمسافرين، خصوصاً عند الوصول إلى الوجهة النهائية دون الحقائب أو المستلزمات الشخصية الأساسية.

وكشف أن نسبة من المتعاملين يطلبون حذف التأمين على السفر ضمن الباقات، رغم كلفتها القليلة.

وبين أن دولاً عدة لاتزال تشترط وجود تأمين سفر ساري المفعول كأحد متطلبات الحصول على التأشيرة أو دخول البلاد، في حين أن دولاً أخرى لا تشترطه أو ليست هناك حاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، لكن في جميع الأحوال يجب عدم ربط التأمين بالتأشيرة أو متطلبات الدخول، فهو مهم بصرف النظر عن أي عامل آخر.

شرط مسبق

بدورها، قالت رئيسة القسم المؤسسي والترفيهي في شركة «دبي العالمية للسفريات»، حصة الحارثي: «بشكل عام يشترط كثير من الدول تأشيرة مسبقة للسفر ويندرج ضمن متطلبات التأشيرة التأمين على السفر، إلا أن سهولة التنقل بالنسبة لمواطني دولة الإمارات من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة إلى العديد من الدول، يدفع جزءاً منهم للسفر من دون الاهتمام بشراء وثيقة تأمين على السفر».

وأضافت أنه مع اقتراب ذروة موسم السفر الصيفي وارتفاع أعداد المواطنين المتجهين إلى مختلف الوجهات السياحية حول العالم، يجب النظر إلى أهمية التأمين على السفر باعتباره أحد العناصر الأساسية التي ينبغي إدراجها ضمن ترتيبات الرحلة، وليس مجرد خيار إضافي يمكن الاستغناء عنه.

وشددت الحارثي على ضرورة عدم الاكتفاء بالنظر إلى سعر التأمين فقط عند الشراء، بل دراسة مستوى التغطية والاستثناءات والحدود المالية لكل بند.

وأوضحت أن الوثيقة المناسبة تختلف من شخص إلى آخر وفقاً لعوامل متعددة تشمل مدة الرحلة، والدولة أو الدول التي سيزورها المسافر، وطبيعة الأنشطة المخطط لها، وغيرها من العوامل، مشددة على أهمية قراءة الشروط والأحكام بعناية، والتأكد من فهم الحالات المغطاة وغير المغطاة، لتجنب أي مفاجآت عند تقديم المطالبات لاحقاً.

وأكدت الحارثي أن النظر إلى التأمين باعتباره كلفة إضافية يعد مفهوماً غير دقيق، لأن قيمته الحقيقية تظهر عند وقوع الظروف الطارئة التي قد تكلف المسافر أضعاف قيمة الوثيقة.

وذكرت أن التخطيط الجيد للسفر لا يقتصر على اختيار الوجهة المناسبة أو أفضل العروض السياحية، بل يشمل أيضاً الاستعداد للظروف غير المتوقعة، مشيرة إلى أن التأمين على السفر أصبح اليوم أحد أهم عناصر الرحلة الآمنة، وركيزة أساسية لضمان تجربة سفر أكثر راحة واستقراراً خلال موسم الصيف.

4 فئات رئيسة

وفي السياق ذاته، قالت الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة في التأمين، توشيتا تشوهان، إن معظم وثائق تأمين السفر الشاملة تغطي أربع فئات رئيسة من المخاطر، الأولى الحالات الطبية الطارئة، بما في ذلك تكاليف العلاج في المستشفى، والعمليات الجراحية، والإعادة الطبية إلى الوطن عند الضرورة.

وأضافت أن الفئة الثانية هي اضطرابات الرحلات، مثل إلغاء السفر قبل المغادرة، أو الاضطرار إلى إنهاء الرحلة مبكراً بسبب المرض أو الظروف العائلية الطارئة، بينما تشمل الفئة الثالثة فقدان الأمتعة أو سرقتها أو تعرضها للتلف.

وبيّنت أن الفئة الرابعة للتأمين تغطي تأخر الرحلات الجوية، حيث توفر العديد من الوثائق تعويضات عن تكاليف الإقامة والوجبات عند تجاوز فترة انتظار محددة.

3 أسباب وراء عدم شراء تأمين السفر

قالت الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة في التأمين، توشيتا تشوهان، إن الإعفاء من التأشيرة يسهل دخول الدولة المقصودة، لكنه لا يوفر الحماية المالية عند وقوع أي طارئ أثناء السفر.

وأضافت: «تشير بياناتنا إلى أن متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ارتفع إلى 21 يوماً، خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، بينما تشمل الوجهات الأكثر بحثاً، دولاً مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة».

وأشارت إلى أن عمليات البحث عن تأمين السفر ارتفعت بنسبة 30%، منذ بداية عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت معدلات شراء وثائق التأمين زيادة مماثلة بلغت 30% خلال فترة المقارنة، وأوضحت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة تتكرر باستمرار وتقف خلف عدم إقبال بعض المسافرين على شراء تأمين السفر، أولها الاعتقاد أن الرحلة ستمر دون أي مشكلات أو طوارئ، وثانيها التصور بأن تأمين السفر مكلف أو أن إجراءات شرائه معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، بينما السبب الثالث من أكثر المفاهيم الخطأ شيوعاً ويتمثل في اعتقاد بعض المسافرين أن مزايا تأمين السفر المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية كافية لتوفير الحماية المطلوبة.

وأضافت تشوهان أن قضاء فترات أطول خارج الدولة يعني أيضاً زيادة احتمالية التعرض لظروف غير متوقعة، وذكرت أن الوجهات الأوروبية تتصدر قائمة الطلب عند البحث عن التأمين، حيث تعد ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا من أكثر الأسواق بحثاً، تليها مباشرة وجهات منطقة القوقاز، مثل جورجيا وأذربيجان وأرمينيا.