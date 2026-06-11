تطوير مركز للتصنيع في دبي بـ 180 مليون درهم

وقّع مجمّع الصناعات الوطنية اتفاقية مع «شركة البيادر إنترناشيونال»، لتطوير مركز متكامل في دبي للتصنيع والخدمات اللوجستية، بقيمة 180 مليون درهم، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإقليمية لقطاع تغليف الأغذية بنحو 30 ألف طن سنوياً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروع سيسهم في تقليص فترات التسليم، وتحسين توافر حلول التغليف لشركات الأغذية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 678 ألف قدم مربعة، ويضم مرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية ومركزاً مدعوماً بـ«الروبوتات» لتلبية الطلبات، إضافة إلى المقر الرئيس لـ«البيادر إنترناشيونال»، وسكن للموظفين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الكامل مطلع عام 2028. وعند اكتماله سينتج المرفق ما يصل إلى 10 آلاف طن سنوياً من مواد تغليف الأغذية الورقية، و20 ألف طن من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والبلاستيك المعاد تدويره.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي: «يسهم توسيع الطاقة التصنيعية الإقليمية في هذا القطاع في تعزيز الموثوقية وتقليص دورات التوريد ودعم منظومة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام»، مشيراً إلى أن المرفق الجديد لـ«البيادر إنترناشيونال» يعزز مكانة دبي كمركز للتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر إنترناشيونال»، نضال حداد: «يمثل إنشاء مركزنا المتكامل للتصنيع والخدمات اللوجستية في مجمّع الصناعات الوطنية محطة رئيسة في استراتيجية نمونا طويلة الأمد».