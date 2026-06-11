«دبي القابضة للعقارات» تطلق برنامجاً للتمويل السكني

أعلنت «دبي القابضة للعقارات» عن شراكتها مع بنك دبي التجاري، لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني للمتعاملين المؤهلين، الذين يقومون بشراء عقارات عبر علاماتها التجارية «نخيل»، و«مِراس»، و«دبي للعقارات».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن البرنامج متاح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بما يشمل المؤهلين من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، الراغبين في شراء فلل وشقق على الخريطة أو مكتملة، للسكن ضمن محفظة مشروعات «دبي القابضة للعقارات».

ويهدف البرنامج إلى توفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للتملك بأسعار تفضيلية، وهياكل رسوم جاذبة، وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل رقمياً، وإدارة علاقات مخصصة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المزايا المصرفية المميّزة، كما يوفر حلول تمويل تقليدية وإسلامية، رهناً باستيفاء شروط الأهلية والموافقة التنظيمية، ما يُوسّع مجال الخيارات أمام المتعاملين في أنحاء الدولة، ويتضمن موافقة مسبقة رقمية مدعومة بتقييم آلي لاستيفاء شروط الأهلية، بما يتيح للمتعاملين وضوحاً أكبر لمعرفة قدرتهم على الاقتراض منذ البداية.

وتُعدّ إمكانية الحصول على التمويل ابتداء من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون المتعامل قد استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار، من أبرز مزايا البرنامج.

أما بالنسبة للمتعاملين الموظفين من أصحاب الرواتب، فستسهم الموافقة المسبقة الرقمية في توفير مزيد من الوضوح، وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات، وبالنسبة للمشترين من أصحاب الأعمال الحرة، بما يشمل روّاد الأعمال والمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيستفيدون من تبسيط متطلبات الوثائق ومرونة أطر الأهلية التي تهدف إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل، كما سيتمكن المتعاملون المؤهلون من الاستفادة من امتيازات الخدمات المصرفية المتميّزة التي يقدمها بنك دبي التجاري، بما في ذلك الخدمات المصرفية «إيليت».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن «تمكين المتعاملين من الوصول إلى خيارات التمويل السكني المواتية في مرحلة مبكرة من رحلة تملّك منازلهم، شكّل أولوية قصوى في (دبي القابضة للعقارات)».

وأضاف: «تأتي الشراكة مع بنك دبي التجاري استجابة لهذه الضرورة المُلحة عبر إتاحة وصول مبكر وأكثر تنظيماً إلى حلول التمويل السكني في مشروعات (نخيل) و(مِراس) و(دبي للعقارات)، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «من خلال الشراكة مع (دبي القابضة للعقارات)، يعمل البنك على تسهيل الحصول على تمويل سكني من خلال سرعة إنجاز الموافقات المسبقة الرقمية، والخبرة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، والكفاءة في عملية التسجيل». وأضاف: «يعكس كل ذلك التزام بنك دبي التجاري بدعم المتعاملين، والإسهام في النمو المستدام لسوق العقارات في دبي».

. التمويل يتوافر ابتداء من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون المتعامل استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار.