«الإمارات للشحن الجوي» تطلق رحلة إلى ألماتي

أعلنت شركة «الإمارات للشحن الجوي» اعتزامها إطلاق رحلة شحن أسبوعية على متن طائرة متخصصة، من طراز «بوينغ F777»، إلى مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، ابتداء من 16 يونيو الجاري.

وتُعد ألماتي أول وجهة للشركة في آسيا الوسطى، ما يتيح لرحلات الشحن الجديدة من دبي فتح ممر تجاري حيوي جديد يربط المنطقة بشبكة الرحلات العالمية للناقلة.

وكانت «الإمارات للشحن الجوي» تسلمت أربع طائرات شحن جديدة من طراز «بوينغ 777»، منذ مارس 2026، بينما من المقرر استلام ست طائرات شحن أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ليصل أسطولها إلى 22 طائرة بحلول ديسمبر 2026.